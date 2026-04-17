Пружинный компьютер поможет человечеству выжить после апокалипсиса

Исследователи из колледжа Сент-Олаф и Сиракузского университета в США разработали механическую вычислительную систему, которая не нуждается в источнике энергии. Это пока еще не совсем компьютер, но данное устройство уже умеет запоминать и обрабатывать информацию. В сравнении с электронными аналогами такой компьютер практически вечен – он легко переживет катаклизмы, плюс его очень просто ремонтировать.

Идея родилась в ходе экспериментов с «памятью материалов» – свойством некоторых веществ и конструкций «помнить» свои предыдущие состояния. Например, резина и пружины хранят в своей структуре данные о том, как их деформировали в прошлом. Инженеры уже умели записывать информацию таким способом, а теперь решили проверить, удастся ли адаптировать технологию для более сложных задач – а именно, вычислений.

Механический компьютер построен из стальных стержней и пружин и состоит из трех систем. У каждой своя задача: первая действует как счетчик физических натяжений, вторая функционирует как логический элемент для различения нечетных и четных входных сигналов, а третья служит датчиком, сохраняющим память о приложенной силе. Элементы конструкции движутся в пространстве, что является альтернативой протеканию электрических сигналов через микросхемы.

Систему еще предстоит масштабировать и оснастить периферийными устройствами, прежде чем она станет компьютером. Но можно пойти и иным путем – простые механические устройства могут собирать информацию напрямую для ее мгновенного анализа, без передачи данных на внешний обрабатывающий сервер. Такой «умный датчик» сможет, например, отслеживать состояние двигателя через его вибрации. А еще можно создать новый тактильный механизм для протезов, который будет работать без батареек.Источник — Nature Communications