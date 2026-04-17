Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1513-й день войны

Минобороны РФ 15 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет начинается с заявления: «В течение суток в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории РФ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

В ночь на 16 апреля российская армия нанесла массированный воздушный удар по Украине. Погибли по меньшей мере 16 человек, более 100 получили ранения. По данным ВСУ, в общей сложности было задействовано 703 ракеты и БПЛА, в том числе 19 баллистических ракет «Искандер-М». В Одессе сирены звучали на протяжении всей ночи. Погибли девять человек, 23 получили ранения. Нанесены значительные повреждения портовой инфраструктуре, другим критическим объектам, жилому фонду. Спасатели ведут борьбу с пожарами. В Киеве при попадании беспилотника в высотный дом погибли четыре человека. В общей сложности в результате ударов по столице Украины пострадали 54 человека, среди них трое сотрудников полиции, четверо медиков и двое иностранцев. Повреждены 17 многоэтажных домов, 10 частных домов, гостиница, офисный центр, автосалон, заправочная станция и торгово-развлекательный центр. В Днепре погибли три человека, 34 пострадали, из них 14 госпитализированы. Возникли пожары в учебном заведении и жилых домах. Еще несколько человек пострадали при ударе по Харькову. ВСУ сообщают, что в ночь на 16 апреля было перехвачено восемь баллистических ракет «Искандер», 19 крылатых ракет Х-101, четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и 636 БПЛА.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Мирополье и Писаревка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Землянки, Избицкое, Никольское и Покаляное Харьковской области. Противник потерял до 145 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка, Сеньково, Студенок, Чернещина Харьковской области, Ильичовка, Красный Лиман и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веролюбовка, Ильиновка, Константиновка, Кривая Лука, Николаевка, Ореховатка, Попасное и Селезневка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, шесть боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Новогригоровка, Новониколаевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области, Воздвижевка, Копани, Любицкое и Тимошевка Запорожской области. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 134449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28923 танка и других боевых бронированных машин, 1701 боевая машина реактивных систем залпового огня, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).