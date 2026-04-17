Виктория Боня возглавит партийный список «Новых людей» на выборах в Госдуму

Высший совет «Новых людей» обратился к блогеру и телеведущей Виктории Боне с предложением возглавить партийный список на выборах в Государственную думу, которые состоятся в сентябре 2026 года.

«Вы показали себя как смелая женщина, которая не боится публично высказывать свою позицию. Мы видим, что наши взгляды на будущее России во многом схожи, поэтому просим Вас оказать на честь и пойти на выборы вместе», – говорится в документе, опубликованном на сайте партии.

Боня приняла предложение «Новых людей» и пообещала в ближайшее время включиться в предвыборную гонку – модель считает, что партия получит не менее 30 миллионов голосов избирателей и займёт второе место по результатам голосования.

«Мы, а я теперь себя не отделаю от «Новых людей», являемся гласом народа, поэтому народ нас поддержит. Лично я планирую возглавить комитет по информационной политике», – написала Боня в своём Telegram-канале.

