 

Вооруженное нападение и захват заложников в Киеве — шестеро погибших, преступник ликвидирован

18.04.2026, 20:13, Разное
  Поддержать в Patreon

В субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям на улице, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и захватил заложников. Спецподразделения украинской полиции провели штурм, в ходе которого нападавший был ликвидирован. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, министр внутренних дел Игорь Клименко, генпрокурор Руслан Кравченко, а также мэр Киева Виталий Кличко.

По версии следствия, нападение началось на улице Демеевской: злоумышленник шел по району и по пути застрелил четырех человек. Затем он вошел в супермаркет, где удерживал заложников и убил еще одного человека. Позже одна из тяжелораненых женщин умерла в больнице. Таким образом, число погибших возросло до шести.

Зеленский сообщил, что удалось спасти четырех заложников. По его данным, ранения получили 14 человек, среди них 12-летний мальчик. Позднее Кличко заявил, что число пострадавших возросло до 15: десятерых госпитализировали, еще нескольким помощь была оказана на месте.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что с нападавшим около 40 минут вели переговоры, однако он не выдвигал никаких требований. По словам главы МВД, полиция пыталась добиться доступа к раненому внутри магазина и даже предлагала передать жгуты, но стрелок не реагировал. После того как он убил одного из заложников и открыл огонь по полицейскому, было принято решение о его ликвидации.

По данным украинских властей, нападавшему было 58 лет. Сообщается, что он был уроженцем Москвы, долгое время жил в Донецкой области, позднее поселился в Киеве и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Зеленский также сообщил, что перед выходом на улицу с оружием этот человек поджег квартиру, где был зарегистрирован. Генпрокуратура Украины подтверждает, что возник пожар по адресу его регистрации.

МВД Украины сообщило, что стрелок использовал зарегистрированное оружие – карабин. В декабре 2025 года этот человек обращался в разрешительную систему для продления права пользования оружием и представил медицинскую справку. Теперь следствие проверяет, каким учреждением она была выдана. В сообщениях прокуратуры говорилось и об автоматическом оружии, сведения об орудии убийства уточняются.

Зеленский заявил, что следователи Национальной полиции и СБУ проверяют все обстоятельства произошедшего, изучают электронные устройства, телефон и связи нападавшего. По словам президента Украины, в работе у следствия несколько версий мотивов, и дополнительную информацию обществу должны предоставить МВД, СБУ и Генпрокуратура.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике