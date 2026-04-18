С 1 июня в России введут обязательную маркировку куриных яиц через «Честный знак»

С 1 июня в России прекращается оборот немаркированных куриных яиц – отныне этот продукт должен иметь наклейку системы «Честный знак» с QR-кодом на каждой единице. Нововведение, как объясняют в правительстве, продиктовано заботой о здоровье и безопасности россиян.

Благодаря тому, что каждое яйцо будет вноситься в систему как индивидуальная единица товара и получать свою наклейку с QR-кодом, потребитель сможет проследить весь его путь и удостовериться в том, что приобрёл безопасную, легальную продукцию. В ином случае, как отмечается в пресс-релизе, россиянам угрожал бы контрафакт, не отвечающий стандартам качества и ведущий к тяжёлым отравлениям.

Регистрировать продукцию должны не только предприятия, но и фермеры, оформленные как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Стоимость регистрации одного продукта по классу «Яйцо куриное пищевое, ГОСТ 31654-2012» для них составит 60 копеек. Получить QR-код необходимо не позднее, чем через 48 часов после производства товара. Кроме того, куровладельцам разрешено зарегистрировать до 10 единиц товара в месяц для личного потребления – в этом случае QR-код выпускается по сниженной цене (0,40 р.), но тогда заявитель должен будет в установленный законом срок заполнить декларацию об утилизации (потреблении) продукта в пределах домохозяйства.

—