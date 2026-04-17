 

Чрезвычайное происшествие возле посольства Израиля в Лондоне, ведется расследование

17.04.2026, 13:13, Разное
Британская полиция расследует инцидент в сфере безопасности возле посольства Израиля в Лондоне после того, как сотрудники посольства обнаружили в прилегающем к нему районе несколько подозрительных предметов. Полиция в ответ на инцидент увеличила количество сотрудников, патрулирующих район.

В сообщении британской полиции сказано, что лондонское подразделение по борьбе с терроризмом расследует опубликованное ночью в интернете видео, в котором некая группа утверждала, что атаковала посольство с помощью дронов, несших опасные вещества.

Британская полиция подчеркивает, что сообщения об атаке посольства не подтвердились. Ведется расследование. При этом в сообщении полиции Лондона признают повышенный риск для общественной безопасности.

ПОСЛЕДНЕЕ

17.04 / В Госдуме призвали запретить электричество для окончательного решения проблемы VPN

17.04 / Солнечный электромобиль Aptera вырабатывает больше энергии, чем традиционные панели

17.04 / В Эстонии дворник получил 10 лет тюрьмы за хвалебный отзыв о совковой лопате

17.04 / Китайский робот H1 от Unitree Robotics почти побил мировой рекорд Усейна Болта

17.04 / Сны стали эмоциональнее и ярче при приближении к смерти

17.04 / Виктория Боня возглавит партийный список «Новых людей» на выборах в Госдуму

17.04 / В щелчках кашалотов обнаружили закономерности человеческой речи

17.04 / Пружинный компьютер поможет человечеству выжить после апокалипсиса

17.04 / Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

17.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1513-й день войны

