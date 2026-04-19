Портативный фильтр Access от инженеров SpaceX обеспечит чистой водой в любой точке мира

Стартап Vital Lyfe, основанный выходцами из SpaceX, завершил полевые испытания мобильной системы фильтрации воды. Устройство под названием Access настолько приглянулось инвесторам, что проект уж собрал $24 млн. Эта компактная установка может фильтровать воду с любым уровнем загрязнения, а также опреснять морскую воду, превращая ее в питьевую.

Для очистки от грязи, примесей и солей здесь используется фильтр обратного осмоса, через который вода прокачивается под давлением. Далее жидкость поступает в отсек с УФ-лампами для уничтожения микробов и бактерий. Установка имеет датчики на входе для определения степени загрязнения воды и автоматически подбирает параметры работы – все предельно упрощено, чтобы пользователю достаточно было нажать пару кнопок.

Установка имеет размеры 508 x 230 x 205 мм, ее вес 11 кг. Встроенная батарея емкостью 210 Вт•ч обеспечивает 3 часа работы, также систему можно подключить к источнику постоянного или переменного тока. Фильтр очищает до 45 л пресной воды в час или 22 л морской воды в час. При фильтрации соленой воды ресурс фильтра составит около 6 тыс. часов, при обработке пресной намного больше.

Срок службы мембран варьируется от 6 месяцев до 1 года, в зависимости от уровня загрязнения жидкости. Замена одной мембраны обойдется в $30, сама установка стоит $749. Первые поставки намечены на конец текущего года.Источник — Vital Lyfe