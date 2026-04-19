В ЦИК поддержали идею вместо выборов провести референдум о продлении полномочий Госдумы ещё на 5 лет

Центральная избирательная комиссия поддержала идею провести в этом году не полноценные выборы депутатов Госдумы, а референдум о продлении полномочий текущего созыва нижней палаты парламента на 5 лет. Для такого сценария, как заверили в ЦИК, «технически всё готово».

Изначально идею озвучили в министерстве природных ресурсов и экологии, ссылаясь на этом на «инициативу с низов» – с соответствующей просьбой в ведомство обратилась некая молодёжная экологическая организация «Общество зелёного будущего», ранее не упоминавшаяся в СМИ. Юные защитники природы призвали сократить вырубку лесов ради печати бюллетеней.

«Каждый отданный голос на выборах – это одно уничтоженное дерево. Хотим ли мы в итоге остаться без лесов Сибири только, чтобы выполнить навязанные Западом стандарты «демократии», которая уже чуть не погубила нашу страну в 1990-е?» – задались вопросом молодые активисты.

В ЦИК в свою очередь заметили, что при проведении референдума о продлении полномочий Госдумы могли бы сократить размер бюллетеня в 4 раза – в нём останется только одна строчка.

«Действительно, нет никакой необходимости тратить столько природных и других ресурсов, чтобы просто получить тот же состав Думы. Насколько я понимаю, предпочтения избирателей как-то существенно не менялись, всех устраивает текущее положение дел, всех устраивает текущий созыв, – высказалась председатель ЦИК Элла Памфилова. – Поэтому я хочу сказать, что с нашей стороны технически всё готово. И если у нас общество уже достаточно зрелое, чтобы сохранить лес, если у нас люди уже готовы думать о природе – давайте вместе спасём деревья. Вот такое моё предложение».

Несмотря на положительный отклик уже двух государственных органов, эту идею ещё предстоит утвердить правительству, Госдуме и Совету Федерации. Как отметили в комитете ГД по государственному устройству, «предварительно очевидно, что инициатива не нарушает основной закон, поскольку защита природы сама по себе не может нарушать Конституцию». В свою очередь газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники утверждает, что кампания за референдум и план его проведения были разработаны ещё в конце 2025 – начале 2026 года. В том числе в январе утвердили её слоган «Да ! 2031» (полночия ГД по итогам голосования будут продлены до 2031 года), а в феврале была разработана визуальная агитация с упором на две темы: экологию и укрепление государственности.

