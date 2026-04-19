 

В Луизиане застрелены восемь детей от одного года до 14 лет

19.04.2026, 19:59, Разное
  Поддержать в Patreon

В воскресенье, 19 апреля, около шести часов утра в городе Шривпорт (штат Луизиана) были убиты восемь детей в возрасте от года до 14 лет. Две взрослые женщины ранены, одна из них в критическом состоянии.

Подозреваемый попытался скрыться на угнанном автомобиле и был застрелен полицией во время преследования.

Стрельба произошла в нескольких точках города: в двух соседних домах на одной улице, а затем – в третьем доме в другом районе. Полиция квалифицировала случившееся как бытовое преступление и установила, что некоторые из убитых детей находились в родстве со стрелком.

Начальник городской полиции Уэйн Смит признал, что ничего подобного в его практике не было: «Это масштабное место преступления, подобного которому большинство из нас никогда не видели». Мэр Шривпорта Том Арсено назвал трагедию «возможно, худшей в истории города».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике