В Луизиане застрелены восемь детей от одного года до 14 лет

В воскресенье, 19 апреля, около шести часов утра в городе Шривпорт (штат Луизиана) были убиты восемь детей в возрасте от года до 14 лет. Две взрослые женщины ранены, одна из них в критическом состоянии.

Подозреваемый попытался скрыться на угнанном автомобиле и был застрелен полицией во время преследования.

Стрельба произошла в нескольких точках города: в двух соседних домах на одной улице, а затем – в третьем доме в другом районе. Полиция квалифицировала случившееся как бытовое преступление и установила, что некоторые из убитых детей находились в родстве со стрелком.

Начальник городской полиции Уэйн Смит признал, что ничего подобного в его практике не было: «Это масштабное место преступления, подобного которому большинство из нас никогда не видели». Мэр Шривпорта Том Арсено назвал трагедию «возможно, худшей в истории города».