 

Ассоциация пенсионеров-патриотов предложила отключать интернет во время трансляции новостей и политических ток-шоу

19.04.2026, 18:09, Разное
Ассоциация пенсионеров – патриотов России (АППР) призвала правительство и Госдуму ввести полный запрет на работу интернета во время трансляции новостных передач и политических ток-шоу по федеральным телеканалам. Замглавы АППР Татьяна Ладыгина объяснила это тем, что тогда «миллионы россиян смогут смотреть любимые шоу вместе с внуками».

По словам 68-летней политической активистки, пенсионеры поддерживают и приветствуют усилия властей по блокировке интернета, но осуждают «выборочный» подход.

«Если нет пока политической воли или возможности полностью всю эту дрянь ограничить, надо хотя бы блокировать не когда попало, а во время наших любимых передач, – пояснила она. – Я сама регулярно говорю внуку: «Беги сюда, Соловьёв начинается, тут для тебя второй раз никто второй раз повторять не будет». А он нос воротит, в интернете сидит, зрение портит. Уже и наказывала, и била даже, но не помогает, с дочкой и зятем только поссорилась из-за этого интернета. А как надо по уму, вот по педагогике если? Надо, чтобы сами они бежали к телевизору, чтобы других развлечений в это время не было. Тогда и меньше конфликтов в семьях будет, и больше важной информации попадёт в уши наших детей, наших внуков, и даже правнуков».

Пенсионеры не просто озвучили своё предложение, но и оформили его в виде письма и принесли его в Минцифры. На опубликованном в Telegram-канале АППР видео вахтёр пообещал передать обращение лично министру в руки.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

