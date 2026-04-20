 

Средиземное море стало новым домом для больших белых акул

20.04.2026, 7:48, Разное
Испанские ученые почти уверены, что открыли новую зону обитания больших белых акул у восточного побережья Испании. В 2023 году там был пойман необычный экземпляр – молодь этого вида акул длиной 210 см и весом 90 кг. Это косвенно указывает на то, что прежняя тенденция на сокращение популяции этих высших хищников мирового океана замедляется.

Долгое время считалось, что большие белые акулы – гости Средиземного моря, они заплывали в него из Атлантики, но не жили здесь постоянно. Их наблюдают не чаще 1-2 раза в год, но теперь мы точно знаем, что эти акулы живут здесь постоянно — в регионе существует ограниченная эндемичная популяция. Найдены две зоны их размножения, одна вокруг Сицилийского пролива и залива Габес, и вторая в заливе Эдримит в северо-восточной части Эгейского моря.

Также ученые выявили прямую зависимость ареала акул от численности в регионе голубого тунца, который является основой их рациона. Например, когда тунец исчез из вод Мармара и Босфора, количество акул там сократилось на 96,6 %. И, напротив, во время сезонных миграций тунца к побережью Испании там начинают чаще встречать этих морских хищников.

У данного открытия две стороны. Ученые и защитники природы ликуют, так как снижается угроза для уязвимого вида акул. Но как раз из-за этого статуса большие белые акулы находятся под защитой Международного союза охраны природы. А это значит, что если новая зона их размножения действительно будет найдена, придется пересмотреть порядок рыболовства и антропогенного воздействия в данном регионе, включая туристический сектор.Источник &#8212 Acta Ichthyologica et Piscatoria

