Загадочный узор из звезд на знаменитой картине Ван Гога помогает разрешить спор, длившийся уже столетие

Ван Гог написал «Звездную ночь» в июне 1889 года, и так считается до сих пор. Но южнокорейские астрономы утверждают: небо на картине соответствует не июню, а 22 июля. Серп Луны, Венера и звездное скопление Гиады в созвездии Тельца выстроились именно так — и это меняет не только дату, но и представление о том, как художник работал.

Что видел Ван Гог из окна

В мае 1889 года Винсент ван Гог добровольно лег в психиатрическую лечебницу Сен-Поль-де-Мозоль в Сен-Реми-де-Прованс, на юге Франции. Оттуда он писал брату Тео: перед восходом солнца он видел над окрестностями только утреннюю звезду, и она казалась ему очень большой . Эта утренняя звезда — Венера. Она же появляется на картине, которую мы знаем как «Звездная ночь»: яркий свет слева от центра, который Музей современного искусства в Нью-Йорке идентифицирует именно как Венеру.

Но «Звездная ночь» — не буквальный пейзаж. Деревня на картине взята из других ракурсов, кипарис расположен ближе, чем в реальности, а вихри в небе — это уже язык живописи, а не метеорология. Вопрос, который мучил исследователей десятилетиями, звучал так: насколько точно Ван Гог все-таки передал положение небесных тел и можно ли по ним вычислить, когда именно он смотрел на это небо.

Почему июнь не подходит

Общепринятая датировка «Звездной ночи» — середина июня 1889 года. Она опирается на письмо Ван Гога Тео от 18 июня, где художник упоминает «новый этюд звездного неба» . Казалось бы, все ясно. Но есть проблема: Луна.

В июне 1889 года Луна в середине месяца была освещена более чем наполовину. На картине же — тонкий серп. Астроном Дональд Олсон из Техасского университета, много лет изучающий астрономию в искусстве, отмечал, что историки держатся за июньскую дату именно потому, что «Ван Гог сам так сказал» . Однако форма Луны этому противоречит.

Южнокорейская группа под руководством Элайджи Чон Хён Кима, аспиранта Школы космических исследований Университета Кён Хи, подошла к задаче иначе. Они не стали искать одну подсказку, а попытались совместить несколько: положение Луны, Венеры и центральной группы звезд на холсте.

Гиады, а не Овен

Ким обратил внимание на V-образный узор в центре неба на картине. Это скопление Гиады в созвездии Тельца. Раньше исследователи предполагали, что Ван Гог изобразил звезды Овна, но однозначной идентификации не было.

Чтобы проверить гипотезу, команда отправилась во Францию — дважды, в 2019 году — и сфотографировала места, которые Ван Гог писал. Сравнивая здания, мосты и элементы ландшафта с картинами, они оценили, насколько узко художник кадрировал пейзаж. Затем они проверили метод на двух ночных сценах, написанных в Арле годом раньше. На «Ночной террасе кафе» нашлось возможное совпадение с тремя яркими звездами Летнего треугольника.

Для «Звездной ночи» они использовали рамку обзора, заимствованную из более раннего рисунка, и компьютерную реконструкцию неба 1889 года. Среди рассветов июня и июля, когда Луна находилась над Венерой, как на картине, подходящими оказались 23 июня и 22–23 июля. Примерно 22 июля Гиады также занимали центр композиции — это дало наиболее близкое соответствие.

Математическая проверка

Затем исследователи измерили относительное положение пяти центральных звезд на холсте. Они применили математический метод, который вращает, сдвигает и равномерно масштабирует узоры, чтобы найти наилучшее совпадение. Результат: тесное соответствие с Гиадами. Каждая альтернативная пара звезд давала худший результат. Более поздний рисунок Ван Гога пером лучше соответствовал картине, а наклон группы звезд относительно горизонта совпадал с реконструированным небом.

Что это меняет

Если небо соответствует 22 июля, то привычная хронология сдвигается. Ван Гог упомянул «новый этюд звездного неба» в письме от 18 июня, но это не доказывает, что картина была закончена к этой дате. Исследователи предполагают, что он мог начать работу в июне, а продолжить в июле — или что «Звездная ночь» была написана позже, чем принято считать.

Есть и второй аргумент. Эпизод болезни, который обычно относят к середине июля и из-за которого Ван Гог якобы не мог работать, по мнению команды, начался позже. Письма и метеорологические записи того времени подтверждают такую интерпретацию, хотя медицинские документы не указывают точную дату начала приступа . Если болезнь началась в конце июля, окно для наблюдения неба 22 июля остается открытым.

Сам Ким формулирует вывод осторожно: небо на картине соответствует реальному предрассветному небу примерно 22 июля — и по форме, и по виду. Но это не позволяет однозначно определить день завершения работы. Более того, он предполагает, что Ван Гог мог объединить на одном полотне небеса нескольких дней до и после 22 июля.

Почему это важно за пределами искусствоведения

«Звездная ночь» — не единственный случай, когда астрономия вмешивается в датировку произведений искусства. Тот же подход применяли к картинам других художников, и он позволяет проверять интуитивные догадки искусствоведов объективными данными. Но у метода есть ограничения. Для надежной идентификации нужно несколько взаимосвязанных признаков: форма звездного узора, положение Луны и планет, ориентация относительно горизонта. Одной лишь формы недостаточно — другие группы звезд могут дать похожее геометрическое сходство.

В случае «Звездной ночи» совпало несколько линий: Гиады, Луна, Венера и рамка обзора, восстановленная по рисунку. Это делает гипотезу сильной, но не абсолютной. Окончательный ответ мог бы дать документ — письмо, запись, свидетельство современника — но пока его нет.

Тем не менее работа южнокорейской группы предлагает пересмотреть взгляд на Ван Гога как на художника, который полностью отрывался от реальности в момент работы. Он смотрел. Он запоминал. Он переносил на холст то, что видел, — но пропускал через собственный внутренний ландшафт. И спустя почти сто сорок лет мы можем снова увидеть то же небо, что видел он.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

Винсент Ван Гог. Google Arts & Culture — bgEuwDxel93-Pg / Общественное достояние / ru.wikipedia.org