В Париже силы безопасности готовятся к очередной волне уличных акций

В Париже силы безопасности готовятся к очередной волне уличных акций, которые, по опасениям властей, могут перерасти в беспорядки. Министр внутренних дел Лоран Нуньес призвал полицию действовать «предельно жестко и оперативно» в отношении зачинщиков беспорядков и мародеров.

Военнослужащие контртеррористического подразделения патрулируют Елисейские поля, а в районе Триумфальной арки дежурят полицейские спецмашины. Власти стремятся защитить ключевые достопримечательности столицы от повторения погромов, охвативших страну на прошлой неделе.

Всего по Франции для обеспечения порядка во время сегодняшних демонстраций мобилизовано 70 тысяч полицейских – на 10 тысяч больше, чем 17 октября, когда волна вандализма и мародерства поставила под вопрос способность правительства контролировать ситуацию.

Волна недовольства, вызванная ростом стоимости жизни и ухудшением работы государственных служб, в последние недели вывела на улицы студентов, рабочих и представителей профсоюзов. Однако власти отмечают, что ситуацией пользуются радикальные группировки и банды мародеров.