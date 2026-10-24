На дне Тихого океана нашли «нефтяных микробов»: они живут в топливе затонувших кораблей уже 80 лет

В лагуне Чуук, что в Микронезии, на дне Тихого океана уже больше восьми десятилетий ржавеют японские корабли, потопленные в 1944 году. В их топливных баках до сих пор плещется мазут, который медленно просачивается в воду. Казалось бы, для морских обитателей это должна быть зона смерти. Но микробиолог Авея Байнивалу из Университета Южного Тихого океана на Фиджи, изучая образцы из двух затонувших судов, обнаружила там нечто неожиданное: процветающее сообщество бактерий, которое, судя по всему, приспособилось питаться именно тем ядом, что делает нефть смертельно опасной для всего живого.

Речь идет о танкере «Синкоку Мару» и бывшем пассажирском судне «Киёсуми Мару», переоборудованном под военные нужды. В их трюмах — разные сорта топлива: у первого мазут полегче, с большей долей летучих ароматических соединений, у второго — тяжелый, богатый стойкими углеводородами. Ученые секвенировали ДНК из образцов и насчитали 1505 видовых классификаций бактерий, включая представителей родов Ralstonia, Sphingomonas и Corynebacterium. Среди их родственников есть виды, которые умеют разлагать нефтяные углеводороды, используя их как источник углерода и энергии.

Самое интересное здесь даже не количество найденных микроорганизмов, а то, как они распределены. Образец, взятый на границе раздела между нефтью и морской водой у «Синкоку Мару», отличался по составу от сообщества, обитающего в самой толще топлива. Это значит, что разные бактерии занимают разные «этажи» в этом токсичном микромире, и нефть, вероятно, сама формирует вокруг себя специфическую экосистему.

Почему это важно? Лагуна Чуук — не просто красивое место для дайвинга. Это одно из самых многочисленных кладбищ кораблей Второй мировой в Тихом океане. По оценкам, на дне лагуны покоится около 200 тысяч тонн обломков, и многие из них десятилетиями подтекают. Нефтяные углеводороды образуют так называемые смоляные шарики, которые наносят серьезный урон кораллам и рыбе, а значит — бьют по рыболовству и источникам пропитания местных жителей .

Ситуация осложняется тем, что коррозия не стоит на месте. Как объясняют исследователи, изучающие эти затонувшие объекты, сталь медленно истончается, корпуса слабеют, и каждый шторм или повышение температуры воды ускоряют этот процесс. По сути, это замедленная экологическая катастрофа, которая может сработать в любой момент . В 2025 году, например, серьезную утечку дал «Рио-де-Жанейро Мару» — по некоторым оценкам, до 4000 литров в день, что привело к загрязнению мангровых зарослей и запрету на рыбную ловлю в окрестных водах.

Открытие фиджийских микробиологов пока не доказывает, что бактерии прямо сейчас активно «поедают» разливы. Ученые лишь зафиксировали их присутствие и то, что состав сообществ явно неслучаен. Но если дальнейшие эксперименты подтвердят, что эти микробы действительно эффективно разлагают углеводороды в естественных условиях, перед наукой открывается перспектива биоремедиации — метода очистки, при котором загрязнение убирают не насосами и химикатами, а ферментами микроорганизмов.

Для Тихого океана это могло бы стать принципиально иным подходом. Сейчас основная стратегия борьбы с такими «кораблями-призраками» — это откачка топлива водолазами и специальным оборудованием, что дорого, сложно и зависит от политической воли. Японское агентство JMAS годами выкачивает нефть из трюмов в лагуне Чуук при поддержке правительства Японии, но работы продвигаются медленно, а количество судов с топливом исчисляется десятками. Если бы часть работы могли взять на себя местные бактерии, это высвободило бы ресурсы для самых аварийных объектов.

Пока же исследование дает нечто не менее ценное: понимание того, что даже в самых негостеприимных условиях, в старом токсичном мазуте на дне океана жизнь находит способ существовать и, возможно, начать постепенно исправлять то, что оставили после себя люди восемьдесят лет назад.

Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Pollution Bulletin.

Изображение: разработано Мagnific.