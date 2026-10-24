Что происходит в мозге ребенка, который ест чипсы, колбасу и готовые завтраки: ответ ученых

Когда дети видят печенье или картошку фри, их мозг реагирует по-разному. У тех, кто регулярно ест много ультрапереработанных продуктов, область вознаграждения «вспыхивает» сильнее. И эта особенность, как выяснилось, связана с тем, сколько жира у ребенка появится через год. Результаты исследования специалистов из Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии впервые показали нейробиологический мостик между промышленной едой и набором веса у детей.

Что такое ультрапереработанные продукты и почему о них столько говорят

Термин «ультрапереработанные продукты» (ultra-processed foods, UPF) появился около пятнадцати лет назад благодаря бразильскому исследователю Карлусу Монтейру. Он предложил классификацию NOVA, которая делит еду не по содержанию белков и жиров, а по степени промышленной обработки. Ультрапереработанные продукты — это промышленные формулы, созданные из очищенных ингредиентов (крахмалов, изолятов, гидрогенизированных масел), с добавлением сахара, соли, жиров и множества добавок: ароматизаторов, красителей, эмульгаторов, усилителей вкуса. Их специально делают мягкими, сладкими или солеными, чтобы они таяли во рту и хотелось съесть больше, чем нужно.

Типичные примеры UPF: сладкие газировки, чипсы, готовые завтраки, упакованный хлеб, супы быстрого приготовления, сосиски и колбасы, некоторые йогурты с наполнителями. Важно не путать их с просто обработанной едой — консервированной фасолью, замороженными овощами или пастеризованным молоком. Последние не относятся к UPF.

Масштаб проблемы впечатляет. По данным CDC, с 2021 по 2023 год американцы в возрасте от года получали в среднем 55% калорий из ультрапереработанных продуктов, а дети и подростки от 1 до 18 лет — около 62%. В исходной статье указано, что дети в США получают около 67% дневных калорий из UPF — цифра сопоставима. Это означает, что для большинства детей промышленная еда — не случайный перекус, а основа рациона.

Что именно сделали ученые

Исследование под руководством доктора Кэтлин Пейдж из Университета Южной Калифорнии включало 46 детей в возрасте от семи до десяти лет. Все они на момент начала наблюдения имели нормальный вес. Детям сделали МРТ головного мозга, пока они рассматривали фотографии аппетитных продуктов. Затем собрали данные о питании, измерили индекс массы тела, процент жира и окружность талии. Через год замеры повторили.

Ключевой результат касается дорсального стриатума — области мозга, которая отвечает за вознаграждение, мотивацию и формирование привычек. У детей, которые ели больше ультрапереработанных продуктов, эта зона реагировала на изображения еды заметно активнее. И чем сильнее была эта реакция, тем больше оказался прирост ИМТ и процента жира через год.

Когда исследователи статистически «вычли» вклад активности дорсального стриатума, связь между потреблением UPF и прибавкой веса ослабла: для ИМТ — примерно на треть, для процента жира — почти наполовину. Это не доказывает причинность, но указывает на правдоподобный механизм: промышленная еда может постепенно сенсибилизировать систему вознаграждения, делая мозг более отзывчивым на сигналы еды. А гиперактивная реакция на пищу, в свою очередь, подталкивает к перееданию.

Почему это особенно важно для детей

Мозг ребенка все еще развивается, и пищевые привычки в этот период только закладываются. Как сформулировала Пейдж, детство — это окно, когда мозг особенно чувствителен к пище и к той среде, которая его окружает. Если в этом возрасте система вознаграждения «настраивается» на сверхстимулирующую промышленную еду, перестроить ее позже будет сложнее.

Отдельный вопрос — что именно в UPF так действует. По одной из гипотез, дело в сочетании добавок и быстрых углеводов, которые неестественно резко активируют дофаминовые пути. По другой — в том, что промышленная еда просто очень калорийна и удобна, а ее мягкая текстура позволяет съесть больше, чем организм успевает осознать насыщение. В 2019 году рандомизированное исследование Кевина Холла из NIH показало, что люди на диете из ультрапереработанных продуктов съедали в среднем на 500 калорий в день больше и набирали вес, даже когда диеты были уравнены по сахару, жиру, клетчатке и натрию. Это весомый аргумент в пользу того, что сама обработка имеет значение, а не только нутриенты.

Ограничения и следующий шаг

Исследование Пейдж — наблюдательное. Оно показывает связь, но не доказывает, что UPF вызывают изменения в мозге. Не исключено, что дети с изначально более реактивной системой вознаграждения просто тянутся к более вкусной и калорийной еде. Чтобы проверить направление причинности, Пейдж планирует интервенционное исследование: детям, которые много едят UPF, предложат больше минимально обработанной еды и проследят, изменится ли со временем реакция их мозга на изображения продуктов.

Практический вывод, который уже можно сделать, не сводится к «вините родителей». Пейдж подчеркивает: ультрапереработанная еда часто самая дешевая и доступная. Ответственность должна лежать не только на семьях, но и на системе, которая делает вредную еду проще, чем здоровую. Изменение пищевой среды — ассортимента в магазинах, цен, маркировки, доступности нормальной еды — остается ключевым рычагом.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Изображение: разработано Мagnific.