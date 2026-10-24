Два учебных самолета ВВС Филиппин потерпели крушение во время тренировочного полета

Два учебных самолета ВВС Филиппин потерпели крушение во время тренировочного полета на авиабазе к югу от столицы Манилы, в результате чего погибли четверо пилотов.

Об этом сообщили местные власти, отметив, что обе машины разбились в ходе учебного вылета на базе «Фернандо» в провинции Батангас.

По данным местных СМИ, оба самолета столкнулись в воздухе, после чего рухнули на территории базы. Других пострадавших в результате инцидента нет.