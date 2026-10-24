Макрон заявил, что большинство преступлений в GTA VI совершают ультралевые уголовники

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о ситуации с преступностью в GTA VI. По его словам, большинство правонарушений в игре совершают ультралевые уголовники, а на Грув-Стрит, по данным французских спецслужб, проживают радикальные марксисты, которые «ведут подрывную работу против законной власти». Макрон подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий в игре и не исключает введения санкций против разработчиков, если ситуация не изменится.

Французский лидер отметил, что его беспокоит не сам факт преступлений, а их политическая окраска.

«Когда я смотрю на карту Лос-Сантоса, я вижу знакомые очертания: вот здесь – радикалы, здесь – анархисты, а здесь – люди, которые просто хотят работать, но их втягивают в незаконные схемы», – заявил Макрон.

Он также сообщил, что поручил МВД Франции изучить, не финансируются ли ультралевые группировки в GTA VI из-за рубежа, и подготовить доклад к следующему саммиту ЕС.

«Мы не можем позволить, чтобы в цифровом пространстве безнаказанно действовали радикальные элементы, – пояснил Макрон. – Я понимаю, это игра, но игры формируют сознание. Если молодёжь видит, что на Грув-Стрит живут марксисты, она может подумать, что марксизм – это норма. А это не норма. Это угроза. Я призываю разработчиков к ответственности: пусть в следующем обновлении на Грув-Стрит появятся умеренные центристы, которые платят налоги и соблюдают закон. Тогда и преступность снизится, и игра станет ближе к реальности, которую мы строим».

В Елисейском дворце уточнили, что заявление носило личный характер, но отражает озабоченность президента ростом радикальных настроений в его стране, где ультралевые радикалы устраивают погромы.

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