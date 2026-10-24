 

Макрон заявил, что большинство преступлений в GTA VI совершают ультралевые уголовники

24.10.2026, 11:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с заявлением о ситуации с преступностью в GTA VI. По его словам, большинство правонарушений в игре совершают ультралевые уголовники, а на Грув-Стрит, по данным французских спецслужб, проживают радикальные марксисты, которые «ведут подрывную работу против законной власти». Макрон подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий в игре и не исключает введения санкций против разработчиков, если ситуация не изменится.

Французский лидер отметил, что его беспокоит не сам факт преступлений, а их политическая окраска.

«Когда я смотрю на карту Лос-Сантоса, я вижу знакомые очертания: вот здесь – радикалы, здесь – анархисты, а здесь – люди, которые просто хотят работать, но их втягивают в незаконные схемы», – заявил Макрон.

Он также сообщил, что поручил МВД Франции изучить, не финансируются ли ультралевые группировки в GTA VI из-за рубежа, и подготовить доклад к следующему саммиту ЕС.

«Мы не можем позволить, чтобы в цифровом пространстве безнаказанно действовали радикальные элементы, – пояснил Макрон. – Я понимаю, это игра, но игры формируют сознание. Если молодёжь видит, что на Грув-Стрит живут марксисты, она может подумать, что марксизм – это норма. А это не норма. Это угроза. Я призываю разработчиков к ответственности: пусть в следующем обновлении на Грув-Стрит появятся умеренные центристы, которые платят налоги и соблюдают закон. Тогда и преступность снизится, и игра станет ближе к реальности, которую мы строим».

В Елисейском дворце уточнили, что заявление носило личный характер, но отражает озабоченность президента ростом радикальных настроений в его стране, где ультралевые радикалы устраивают погромы. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.10 / На дне Тихого океана нашли «нефтяных микробов»: они живут в топливе затонувших кораблей уже 80 лет

24.10 / Загадочный родственник человека. Ученые впервые описали характерные черты денисовцев

24.10 / Два учебных самолета ВВС Филиппин потерпели крушение во время тренировочного полета

24.10 / Что происходит в мозге ребенка, который ест чипсы, колбасу и готовые завтраки: ответ ученых

24.10 / Древний код: как случайная инфекция создала человеческий разум

24.10 / Британский специалист в области аэрокосмической техники создал ручную стиральную машину

24.10 / Молекула, которую придумали в лаборатории, присутствует в нашей крови: что это значит для диагностики Альцгеймера

24.10 / Баба-яга выплатила ипотеку за свою избушку

24.10 / В Коннектикуте потребовали убрать флаги Израиля с территории еврейского летнего лагеря

24.10 / В СПбПУ создана технология алюминиевой 3D-печати без плавления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике