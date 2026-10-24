Загадочный родственник человека. Ученые впервые описали характерные черты денисовцев

На протяжении десятилетий денисовцы оставались для науки настоящими призраками. Мы знали об их существовании лишь по обрывкам генетического кода, извлеченным из костей в сибирской пещере, но не имели ни малейшего представления о том, как они выглядели и где именно странствовали. Ситуация начала меняться благодаря находкам, сделанным еще в конце 1970-х годов на археологическом участке Сюйцзяяо на севере Китая.

Долгое время 20 фрагментов черепов, челюстей и зубов, извлеченных из земли с 1976 по 1979 год, не давали покоя исследователям. Их относили то к ранним Homo sapiens, то к неандертальцам, то к недавно предложенному виду Homo juluensis. Прямую улику удалось найти только сейчас. Группа ученых под руководством Цяомэй Фу из Китайской академии наук применила метод палеопротеомики — анализа древних белков, которые сохраняются в костях гораздо дольше, чем разрушающаяся со временем ДНК. Из двух ключевых фрагментов — теменной кости и части нижней челюсти — специалисты смогли выделить 18 белковых молекул.

Главным доказательством послужил коллаген. В основном белке костной ткани исследователи обнаружили уникальную мутацию — замену аргинина на лизин в позиции 996 (COL1A2-996K). Эта молекулярная подпись является эксклюзивным маркером денисовцев и полностью отсутствует у неандертальцев и современных людей. Проверка показала, что белки несли на себе следы химических изменений, накапливающихся после смерти, что исключало риск современного загрязнения образцов.

Когда принадлежность останков была установлена, ученые смогли наконец реконструировать физический облик этой группы. Используя трехмерное сканирование, они создали виртуальные модели черепа и челюсти. Портрет денисовца из Сюйцзяяо получился весьма специфическим: это были люди с низкими, широкими и относительно плоскими черепами, массивными надбровными дугами и уплощенной средней частью лица. Их анатомия представляла собой причудливую мозаику: толщина костей свода напоминала гейдельбергского человека, массивность суставов — неандертальцев, а общая геометрия — человека разумного.

Эта находка радикально меняет карту расселения древних людей. До сих пор денисовцев прочно ассоциировали с суровыми условиями сибирских пещер или высокогорий Тибета. Однако китайские останки возрастом от 138 до 199 тысяч лет доказывают, что этот вид доминировал в Восточной Азии на огромных территориях. Исследователи отмечают, что костные фрагменты из Харбина, Дали и других стоянок региона имеют поразительное сходство с находками из Сюйцзяяо. Это позволяет предположить, что значительная часть архаичных людей, найденных в Китае, на самом деле тоже принадлежала к денисовской линии.

Таким образом, изучение белковых структур позволило не просто заполнить пробелы в палеонтологической летописи, но и превратить денисовцев из генетической абстракции в реальных обитателей субтропических долин Восточной Азии, чье анатомическое разнообразие оказалось гораздо шире, чем предполагалось ранее.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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