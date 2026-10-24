Назван неочевидный фактор, ускоряющий старение женского организма. Ученые рассказали, как снизить риски

Специалистам из Гарвардской медицинской школы удалось выявить скрытую закономерность: чрезмерно малые паузы между вынашиванием детей способны форсировать клеточное увядание женского тела.

В центре внимания исследователей оказался феномен биологического возраста — специфический маркер, демонстрирующий реальный износ систем и тканей, который может существенно расходиться с цифрами в паспорте. Изучив массив накопленных данных, авторы установили, что гестационный период работает как мощный стресс-фактор. Пик клеточной деградации фиксируется на этапе завершения вынашивания или непосредственно в процессе родовой деятельности. Однако появление младенца на свет запускает в теле матери мощные регенеративные процессы, стремящиеся вернуть системы в исходное состояние.

Джесси Поганик, ведущий автор работы, поясняет механизм потенциального риска. Если зачатие следующего ребенка происходит на фоне незавершенного ремонта, организм лишается возможности завершить цикл клеточного восстановления. В такой ситуации негативные трансформации не нивелируются, а суммируются, создавая эффект накопленного дефицита ресурсов. Это может заложить фундамент для развития хронических патологий в отдаленном будущем.

При этом ученые спешат развеять панику: временный скачок биологических показателей не стоит трактовать как необратимую поломку или деструкцию. Напротив, ряд наблюдений подтверждает, что само по себе вынашивание потомства способно служить своеобразной тренировкой, увеличивая общую продолжительность жизни.

На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения придерживается интервала в 24 месяца. Эта пауза считается минимально необходимой для стабилизации физиологических процессов и минимизации угроз для здоровья обоих.

Тем не менее, команда из Гарварда настаивает на предварительном характере своих выводов. Связь между плотным графиком материнства и преждевременным износом пока носит статус научной гипотезы. Для перехода от теории к практике требуются многолетние наблюдения за показателями метилирования ДНК и другими маркерами у женщин после многократных беременностей. Помимо анализа крови, для оценки индивидуального темпа увядания специалисты планируют задействовать данные нейровизуализации и показатели с персональных трекеров активности.

Результаты масштабного анализа опубликованы в журнале Trends in Endocrinology & Metabolism.

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