Почему после выпитого кофе часто хочется в туалет?

Кофе по праву считается одним из самых популярных напитков в мире. Его насыщенный вкус, аромат и бодрящий эффект особенно ценятся в осеннее время, когда световой день становится короче, а погода – прохладнее. Сезонные изменения нередко отражаются на нашем самочувствии: появляется усталость, снижается работоспособность, а иногда и настроение. Чашка кофе для многих становится привычным способом взбодриться и вернуть себе ощущение энергии. Однако у этого напитка есть еще один эффект, который знаком многим любителям кофе. Спустя некоторое время после того как кофе выпит, возникает желание посетить туалет. При этом реакция может быть разной: у одних кофе усиливает мочеиспускание, у других вызывает еще и позыв к опорожнению кишечника. Почему так происходит? Нормальна ли такая реакция организма на кофе и стоит ли обращать на нее внимание? Рассказывает гастроэнтеролог медицинского центра «Аллегрис» Вероника Корнилова.

Влияние кофеина на организм

Всем известно, что кофе содержит много кофеина, который в свою очередь увеличивает способность организма синтезировать мочу. Диурез становится более активным, а значит, походы в туалет также происходят чаще. Подобное влияние связано с увеличением фильтрации в почечных клубочках и уменьшением обратного всасывания воды. Результатом такого влияния становится увеличение объёма выделяемой мочи и, соответственно, более частые походы в туалет.

Большое значение также играет крепость напитка, его объем и состояние здоровья конкретного человека. Чем выше концентрация кофеина в напитке, тем сильнее может стать мочегонный эффект. Если пить крепкий кофе часто и при этом употреблять мало других напитков, то есть вероятность загущения биологических жидкостей, в том числе крови, желчи и пр. Именно поэтому врачи советуют ограничить напиток для людей, входящих в группу риска.

Кому нужно быть осторожнее с кофе

Прежде всего важно помнить, что необходимость применения любых лекарственных препаратов определяет врач с учетом диагноза, симптомов и индивидуальных особенностей пациента. Перед началом приема рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Учитывая стимулирующее влияние кофе на людей, не стоит употреблять его часто при неконтролируемой гипертонии, нарушениях ритма сердца, ишемической болезни, в период восстановления после инфаркта или инсульта. Возможное количество напитка можно обсудить индивидуально с лечащим врачом.

В группе риска также находятся пациенты с рефлюксной болезнью ( прим.ред: рефлюксная болезнь — это хроническое заболевание, при котором содержимое желудка регулярно забрасывается в пищевод, вызывая изжогу и жжение за грудиной) поэтому учащение или возникновение изжоги должно быть поводом для отказа от напитка. Препараты группы итомеда на основе итоприда уменьшают обратные забросы кислого содержимого желудка в пищевод и уменьшают жжение.

Также большую осторожность с кофе нужно проявлять при наличии проблем с желудком. Ухудшение самочувствия после употребления этого напитка возможно при различных видах гастрита и язвенной болезни. Связано это со стимулирующим влиянием кофе на выработку желудочного сока, что может ухудшить самочувствие. Препараты группы ребагита на основе ребамипида, помогают восстановиться слизистой оболочке за счет усиления выработки собственных факторов защиты, таких как простагландины, бикарбонаты и секреция защитной слизи.

Мочекаменная болезнь тоже может стать поводом для отказа от кофе или по крайне мере его ограничении. Избыточное употребление напитка часто приводит к ускорению роста камней в мочевыделительной системе. Именно поэтому любителям кофе в больших количествах врачи рекомендуют время от времени делать УЗИ почек и мочевого пузыря.

Влияние кофе на кишечник

Большое количество людей замечают также, что кофе обладает слабительным эффектом. Связано это сразу с несколькими механизмами.

Во-первых, напиток повышает тонус гладкой мускулатуры кишечника и ускоряет его перистальтику.

Во-вторых, кофе стимулирует выработку гормона гастрина и способствует высвобождению холецистокинина. Эти гормоны участвуют в регуляции пищеварения, а их влияние наряду с другими механизмами может способствовать усилению моторики кишечника.

В-третьих, сам факт наполнения и растяжения желудка стимулирует продвижение содержимого по кишечнику. В результате многие люди после употребления кофе замечают у себя желание освободить кишечник.

У здорового человека кофе может влиять на кишечник и ускорять его моторику, но слишком частые позывы должны стать поводом для консультации гастроэнтеролога или терапевта. Чаще всего люди с заболеваниями кишечника могут плохо переносить этот напиток, потому что он усугубляет уже существующую проблему. Могут появиться такие симптомы, как слишком частый стул или разжижжение каловых масс.

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Умеренное употребление кофе абсолютно безопасно для большинства людей. Однако, лица с заболеваниями пищевода, желудка и кишечника могут отмечать ухудшение самочувствия при злоупотреблении напитком. Также осторожность стоит проявлять людям с болезнями сердца и нервной системы. Если отказаться от напитка очень сложно, в качестве альтернативы врачи иногда рекомендуют использовать так называемый кофе без кофеина. Его более низкая концентрация улучшает его переносимость и не портит самочувствие.

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