 

Украинские военные подтвердили удары по целям в Орле и Тольятти

24.10.2026, 14:30, Разное
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Украинские военные подтвердили удар по предприятию «Протон-Электротекс» в Орле. По данным Генштаба ВСУ, предприятие производит, в частности, компоненты для крылатых ракет С-71 «Ковер», баллистических ракет «Искандер-М» и участвует в производстве ЗРГК «Панцирь-С1».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ранее сообщил, что в результате украинской атаки в пятницу в Орле погибли три человека, их тела обнаружены в ходе разбора завалов.

ВСУ также нанесли удары по российскому комбинату «Тольяттикаучук» в Тольятти Самарской области. Генштаб ВСУ сообщил о взрыве и пожаре на предприятии. По данным украинских военных, комбинат производит синтетические каучуки и другую продукцию, которая используется, в частности, в производстве твердого ракетного топлива.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в субботу утром сообщал об отражении атаки беспилотников в регионе, а мэр Тольятти Илья Сухих позже рассказал о повреждениях.

«Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования», – написал Сухих. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что на аэродроме «Ейск» в Краснодарском крае пострадал самолет, степень его повреждения уточняется.

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