Национальное сокровище. Политика в серебре: зачем королю викингов понадобился собственный лик на деньгах

В ходе разбора крупнейшего в истории Норвегии монетного клада эпохи викингов была найдена уникальная серебряная монета XI столетия. На ней начертано имя короля Олафа Харальдссона, почитаемого в стране как святой Олаф. Эта находка стала частью сокровища Мёрстад, обнаруженного близ деревни Рена, объем которого постоянно растет и уже превышает 6 тысяч серебряных артефактов. Новая находка стала настоящим национальным сокровищем.

Сама монета была выпущена в период с 1024 по 1028 год. На ее лицевой стороне запечатлен профиль правителя, а обе стороны украшены крестами. Как отмечает нумизмат Свейн Гуллбекк из Университета Осло, этот артефакт имеет колоссальное историческое значение. По его словам, наличие лика монарха и христианской символики — это масштабная кампания по насаждению новой веры. Исследователь допускает, что Олаф лично утверждал дизайн этих денег и мог стоять у истоков их чеканки, а значит, найденный экземпляр вполне мог когда-то лежать в его собственной ладони.

История самого правителя полна контрастов. Олаф Харальдссон занимал трон с 1015 по 1028 год. В юности он ходил в походы на Англию и Францию, где и принял крещение в Руане около 1013 года. Примерно в 1024 году он объявил христианство единственной законной верой, хотя многие подданные все еще хранили верность старым скандинавским богам. После гибели в битве в 1030 году его причислили к лику святых, и сегодня он считается главным небесным заступником Норвегии.

Идентификация раритета произошла почти случайно. Анне Скогсфьорд из Музея истории культуры, занятая каталогизацией, сперва приняла серебро за англосаксонский пенни. Однако при детальном осмотре она сумела разобрать руническую надпись ONLAF R+ NORMANORV. По ее признанию, осознание того, что в руках находится личное серебро короля Олафа, стало настоящим потрясением.

Специалисты установили, что до того как попасть в землю, эта монета служила средством платежа около 20–25 лет. На ее поверхности сохранились множественные мелкие надрезы. В ту эпоху их делали ножом, чтобы проверить чистоту металла и убедиться, что внутри нет медной примеси.

Ученые рассматривают выпуск таких денег не просто как финансовый акт, но как жесткий политический ход. Олаф использовал монеты для утверждения своей власти и формирования образа христианского правителя европейского масштаба. Параллельно с этим клад продолжает удивлять: начав с оценки в 3 тысячи единиц, археологи при поддержке кладоискателей Вегарда Серли и Руне Сэтре уже извлекли более 5,5 тысяч предметов, и сигналы металлоискателей указывают на наличие новых тайников в более глубоких слоях почвы.

Изображение: столица Норвегии Осло. Источник: разработано Мagnific.