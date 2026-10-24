Глобальное потепление против Большого Барьерного рифа: неутешительный прогноз на 50 лет

Мировой океан стремительно теряет свои подводные мегаполисы. Согласно первому глобальному отчету Международного союза охраны природы, изучившему 127 рифовых систем в 80 с лишним странах, 96% мелководных коралловых рифов планеты находятся в критическом состоянии. Если текущие темпы сохранятся, большая часть этих уникальных экосистем на мелководье прекратит свое существование в ближайшие полвека.

Ситуация ухудшается уже много лет. С середины прошлого столетия площадь живого кораллового покрова в морях сократилась наполовину. Основной удар наносит рост температуры воды. При длительном тепловом стрессе кораллы изгоняют из своих тканей симбиотические водоросли. Именно эти микроорганизмы дают полипам питание и создают их яркую окраску. Без них колонии остаются живыми, но фактически голодают, приобретая мертвенно-белый оттенок. Теоретически, если вода остынет, симбиоз может возобновиться, но на практике это происходит все реже.

Дополнительный урон наносят антропогенные факторы. Загрязнение акватории и чрезмерный вылов рыбы уже нарушили хрупкий экологический баланс между кораллами, водорослями и рыбами в 63% исследованных зон. Особенно плачевная участь постигла небольшие и изолированные рифы, составляющие 45% от общего числа. Для их полного уничтожения достаточно одного мощного тропического циклона, и четверть всех изученных систем уже лишилась значительной доли своих обитателей.

Утрата рифов — это не просто потеря красоты. Занимая менее 0,1% площади океана, они служат домом и источником пищи для четверти всех морских видов. Кроме того, они выступают естественным щитом, защищающим берега более сотни стран от штормов и эрозии.

Однако появилась надежда на искусственное восстановление. Исследователи установили, что контакт с генетически идентичными здоровыми колониями запускает процесс регенерации. В условиях лаборатории для старта восстановления обесцвеченным кораллам достаточно пробыть в контакте со здоровыми «родственниками» всего 5 суток. Полная реабилитация колонии при таком подходе занимает около 7 недель. Это открывает путь к созданию подводных питомников для спасения наиболее уязвимых участков океана.

Изображение: разработано Мagnific.