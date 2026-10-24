 

Раритет вернулся домой. Инструкция для джентльмена XVI века: как не трубить носом и приветствовать чихнувших

24.10.2026, 18:33, Разное
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Спустя четыре столетия после своего исчезновения редчайшее издание великого гуманиста Эразма Роттердамского вновь заняло место на полках библиотеки его родного города. Уникальный экземпляр 1609 года, который историки считали бесследно утраченным, обнаружил в Соединенных Штатах антиквар. Понимая историческую значимость находки, он принял решение безвозмездно передать книгу в Роттердам, о чем сообщил местный телеканал Rijnmond.

Обнаруженный раритет представляет собой французскую адаптацию знаменитого пособия по воспитанию детей, которое мыслитель впервые выпустил на латыни еще в 1530 году. Хранитель местной коллекции Джон Толен подчеркивает исключительность этого события: перед специалистами — единственный сохранившийся в мире экземпляр из предполагаемого тиража в тысячу копий. Труд под названием «La civilité puerile» посвящен правилам хорошего тона и нравственному развитию подрастающего поколения.

В своих наставлениях философ с присущим ему тонким юмором объяснял юным читателям азы этикета. Он настоятельно рекомендовал мыть руки перед трапезой, следить за опрятностью ногтей и обязательно произносить слова благословения в адрес того, кто чихнул. Одно из самых ярких правил звучит удивительно актуально: Эразм считал совершенно нелепым издавать носом трубные звуки, иронично предлагая оставить подобные громкие сигналы профессиональным горнистам и слонам.

Попадание такой книги в архив — большая удача. Подобные руководства активно применялись в повседневном быту, их постоянно носили с собой, а страницы быстро приходили в негодность от частого чтения. Именно поэтому они почти не встречаются в музейных фондах.

Возвращение этого артефакта значительно укрепило позиции роттердамской библиотеки. Сегодня она обладает самым крупным в мире собранием трудов своего знаменитого уроженца. В ее фондах бережно хранятся более трех тысяч печатных работ, созданных до начала прошлого века, а также около трех тысяч более поздних изданий, памятных медалей и исследовательских статей.

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