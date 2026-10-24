Рак на заказ: как для каждого пациента напечатают уникальную вакцину против меланомы

Сочетание персонализированного препарата на основе матричной РНК и стандартного иммунопрепарата дает пациентам с меланомой существенное преимущество в борьбе за жизнь. Компании Moderna и MSD (известная как Merck за пределами США) подвели итоги масштабного клинического исследования третьей фазы. Выяснилось, что связка вакцинного кандидата интисмеран аутоген и пембролизумаба снижает вероятность возвращения болезни или летального исхода на 42% в сравнении с монотерапией.

Механизм работы этого тандема строится на двойном ударе по болезни. Вакцина интисмеран аутоген создается строго индивидуально. Из ткани удаленного новообразования извлекают генетический материал, чтобы выявить до 34 специфических мутаций — неоантигенов. На их базе синтезируется молекула-инструкция, которая в буквальном смысле учит Т-лимфоциты распознавать и ликвидировать именно эти атипичные клетки. Роль пембролизумаба заключается в устранении защитных барьеров опухоли: он блокирует сигналы, которые заставляют иммунную систему бездействовать.

В эксперименте задействовали 1137 добровольцев, перенесших радикальное хирургическое удаление меланомы стадий IIB–IV. Участников случайным образом распределили на две когорты. Первая получала связку «вакцина плюс пембролизумаб», вторая — плацебо в сочетании с тем же иммунопрепаратом. Период контроля за состоянием больных в среднем занял около 24,6 месяца.

Помимо главного показателя, связанное лечение продемонстрировало снижение угрозы появления отдаленных метастазов или смерти на 38%. При этом сведения об итоговой продолжительности жизни пациентов пока считаются промежуточными, так как мониторинг участников продолжается.

Стоит уточнить, что цифра 42% описывает относительное снижение совокупного риска рецидива или смерти, а не прямое уменьшение показателя летальности. Данный протокол предназначен для адъювантной терапии — то есть для защиты тех, кто уже перенес операцию, а не для профилактики среди здоровых лиц.

С точки зрения безопасности новых угроз для пациентов зафиксировано не было. Тем не менее интисмеран аутоген пока сохраняет статус экспериментального средства. Фармакологические гиганты уже ведут диалог с надзорными органами. Текущие данные открывают дорогу для новой эры персонализированной медицины, однако окончательный вердикт о внедрении метода в широкую практику будет зависеть от долгосрочных итогов наблюдения.

Результаты исследования будут опубликованы в The New England Journal of Medicine.

Источник изображения: разработано Мagnific.