В Таиланде задержан израильтянин, он подозревается в отравлении женщин и скрытой съемке

Полиция Таиланда задержала 54-летнего гражданина Израиля в районе Хоайкванг в Бангкоке. Он подозревается в том, что знакомился с женщинами через приложение для свиданий, приглашал их к себе домой, угощал тортом, предположительно, содержащим наркотические вещества, после чего тайно снимал их на видео во время интимной близости.

По данным правоохранительных органов, в ходе обыска в квартире, которую снимал изрильтянин, было обнаружено и изъято 15 граммов метамфетамина, 50 упаковочных пакетов, цифровые весы и поднос с выпечкой. Вместе с подозреваемым была задержана 44-летняя жительница Таиланда.

Задержание было проведено на основании поступившей жалобы. Согласно заявлению полиции, подозреваемый находился на территории Таиланда нелегально в течение 2095 дней – срок действия его визы истек еще в 2021 году.