 

В Таиланде задержан израильтянин, он подозревается в отравлении женщин и скрытой съемке

24.10.2026, 15:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция Таиланда задержала 54-летнего гражданина Израиля в районе Хоайкванг в Бангкоке. Он подозревается в том, что знакомился с женщинами через приложение для свиданий, приглашал их к себе домой, угощал тортом, предположительно, содержащим наркотические вещества, после чего тайно снимал их на видео во время интимной близости.

По данным правоохранительных органов, в ходе обыска в квартире, которую снимал изрильтянин, было обнаружено и изъято 15 граммов метамфетамина, 50 упаковочных пакетов, цифровые весы и поднос с выпечкой. Вместе с подозреваемым была задержана 44-летняя жительница Таиланда.

Задержание было проведено на основании поступившей жалобы. Согласно заявлению полиции, подозреваемый находился на территории Таиланда нелегально в течение 2095 дней – срок действия его визы истек еще в 2021 году.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.10 / Раритет вернулся домой. Инструкция для джентльмена XVI века: как не трубить носом и приветствовать чихнувших

24.10 / «Предыдущий вариант уже никого не пугает»: европейские СМИ начали называть центристские партии не ультраправыми, а гигаправыми

24.10 / Глобальное потепление против Большого Барьерного рифа: неутешительный прогноз на 50 лет

24.10 / Во Франции прошли многотысячные акции протеста

24.10 / Рак на заказ: как для каждого пациента напечатают уникальную вакцину против меланомы

24.10 / Национальное сокровище. Политика в серебре: зачем королю викингов понадобился собственный лик на деньгах

24.10 / Почему после выпитого кофе часто хочется в туалет?

24.10 / Депутат Госдумы предложил проверять школьных учителей на лояльность государству с помощью полиграфа

24.10 / Назван неочевидный фактор, ускоряющий старение женского организма. Ученые рассказали, как снизить риски

24.10 / Украинские военные подтвердили удары по целям в Орле и Тольятти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике