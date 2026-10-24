 

После затопления Британских островов в Петербурге будет 350 солнечных дней в году

24.10.2026, 13:19, Разное
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Директор Гидрометцентра России Юрий Симонов в эфире «Первого канала» призвал россиян переезжать в Санкт-Петербург, так как в ближайшее время Северная столица станет одним их самых «солнечных» городов на Земле. 

«Нами доподлинно установлено, что в Ленинграде так пасмурно именно из-за тлетворного влияния Англии. Скоро Британские острова уйдут под воду и в Северной Пальмире будет более 4 тысяч солнечных часов в году», – сказал Симонов.

Также затопление Британии благотворно скажется на состоянии всего Русского Севера – в Карелии, Архангельской и Мурманской областях можно будет выращивать апельсины, появятся оазисы и круглогодичные курорты.

«Этот регион станет большим садом, где установится средиземноморский климат и станет очень комфортно жить», – пообещал профессор. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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