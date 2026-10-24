 

Депутат Госдумы предложил проверять школьных учителей на лояльность государству с помощью полиграфа

24.10.2026, 15:48, Разное
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Депутат Государственной думы Сергей Кулябин заявил, что школьных учителей надо проверять на лояльность государству при помощи полиграфа, поскольку они несут большую ответственность за патриотическое воспитание подрастающего поколения.

В эфире радио «Комсомольская правда» Кулябин прокомментировал недавний скандал с 28-летним педагогом из Обнинска, у которого на странице «ВКонтакте» нашли старые посты с призывами «не голосовать за жуликов».

«Одного деятеля варежки шить отправили – хорошо, так и надо, ученикам его тоже запомнится, я надеюсь, чтобы не встали на кривую дорожку. Но проблема ведь системная – одного вскрыли, а сколько ещё таких сидит, поумнее которые и не отсвечивают? Сколько ещё таких кротов учат наших детей? Это же точно не один, не два, не десять. Сотни таких, тысячи даже могут быть», – сказал он.

Кулябин добавил, что в школах могут работать «разного рода элементы» – люди, которые тайком читают иностранные СМИ через VPN и даже намеревались голосовать за «Яблоко»* на предыдущих выборах. Некоторые педагоги могут тайком не поддерживать президента и при этом «всем говорить, что поддерживают».

«Поэтому я считаю, что тест на полиграфе обязательно нужен и при приёме на такую ответственную работу, и для действующих учителей. Прямо их спрашивать: ты зачем сюда пришёл работать? Чьи интересы отстаивать будешь – Родины или свои, шкурные? Ради денег или ради страны пришёл трудиться? Вот прямо так надо, к ногтю их там всех», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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