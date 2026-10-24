 

Во Франции прошли многотысячные акции протеста

24.10.2026, 18:00, Разное
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По данным парижской полиции, в субботу, 24 октября, в протестном марше против роста стоимости жизни приняли участие около 110 тысяч человек. Власти характеризуют обстановку в столице как «спокойную».

Это контрастирует с ситуацией в других крупных городах Франции, включая Лилль, Тулузу, Монпелье и Нант, где во время аналогичных демонстраций вспыхнули беспорядки и стычки с силами правопорядка.

В городах Лион и Клермон-Ферран полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих, пытавшихся отклониться от согласованных маршрутов.

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