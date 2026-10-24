«Предыдущий вариант уже никого не пугает»: европейские СМИ начали называть центристские партии не ультраправыми, а гигаправыми

Европейские мейнстримные СМИ начали применять новый подход – отныне они называют центристские политические движения и партии, такие как «Альтернатива для Германии», «гигаправыми популистами» или «гигаправыми экстремистами». Такой подход был выработан в связи с тем, что предыдущее прилагательное «ультраправые» уже недостаточно пугает читателей.

Как рассказала шеф-редакториня Deutsche Welle Сара Шмидт-Абара, исследования показали, что большинство немцев считают издание «способствующим продвижению правоэкстремистов».

«Оказалось, что когда мы предупреждаем о намерениях гигаправых экстремистов сделать наше общество менее разнообразным и безжалостно высылать оступившихся (совершивших грабёж или изнасилование – прим.) гостей, то многие наши читатели считают это рекламой. В связи с этим, а также по той причине, что предыдущее обозначение уже никого не пугало, мы решили ещё более явно маркировать угрозу, исходящую от гигаправых партий», – пояснила она.

В редакции признали, что с точки зрения математики и семантики приставка «гига-» (10⁹) – намного скромнее, чем приставка «ультра-» («за пределами»), однако заверили: абсолютное большинство читателей мейнстримных медиа не знают таких «сугубо технических тонкостей». К новой редакционной политике Deutsche Welle с понедельника присоединятся порядка 200 медиа по всему ЕС, которые входят в «Альянс независимой журналистики Европы». В случае отказа это сделать СМИ грозит лишение статуса независимых, что влечёт за собой лишение финансирования и налоговых льгот или автоматический запрет в ряде стран.

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