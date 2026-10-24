Бьет по психике: исследователи обнаружили неожиданную «побочку» диабета первого типа

Аутоиммунная природа диабета первого типа несет в себе скрытую угрозу для ментального состояния человека. Масштабный анализ, проведенный специалистами Университета Джонса Хопкинса, выявил прямую корреляцию между этой формой заболевания и резким скачком уровня тревожности и подавленности. Результаты масштабной работы появились на страницах журнала Annals of Internal Medicine. Выяснилось, что носители первого типа диабета подвержены ментальным расстройствам значительно чаще, чем люди со вторым типом или те, чей организм вовсе не знаком с этой болезнью.

В основу работы легли сведения о самочувствии 58 106 жителей США, полученные в ходе масштабного национального опроса. В выборку вошли 326 пациентов с аутоиммунным диабетом и 5802 человека со вторым, метаболическим типом недуга. Картина распределения симптомов оказалась весьма показательной. С признаками выраженной депрессии столкнулись 17,1% обладателей первого типа. Для сравнения: среди пациентов со вторым типом этот показатель замер на отметке 12,4%, а в здоровой популяции составил лишь 6,6%.

Схожая динамика прослеживалась и в сфере тревожных состояний. Симптомы генерализованного тревожного расстройства фиксировались у 16,2% людей с первым типом диабета. У пациентов со вторым типом уровень тревоги достигал 8,7%, тогда как среди людей без диагноза он составлял 6,1%.

Исследователи детально проанализировали группы риска внутри сообщества диабетиков. Наиболее уязвимыми перед лицом ментальных недугов оказались женщины, люди трудоспособного возраста до 65 лет, а также участники опроса с невысоким уровнем образования.

Специфика первого типа диабета заключается в том, что иммунная система ошибочно атакует и уничтожает бета-клетки поджелудочной железы, лишая организм собственного инсулина. Необходимость пожизненных инъекций, строгий контроль рациона и постоянный страх перед гипогликемией создают колоссальный фон хронического стресса.

Авторы обзора настаивают на том, что мониторинг ментального статуса должен стать таким же рутинным делом, как и измерение глюкозы в крови. Своевременное купирование депрессивных эпизодов и панических атак способно не только вернуть вкус к жизни, но и существенно упростить контроль над физическим состоянием, предотвращая опасные скачки сахара.

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