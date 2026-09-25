 

За москвичами начали закреплять персональных доставщиков: на mos.ru появился раздел «Мой курьер»

25.09.2026, 18:18, Разное
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На московском портале mos.ru в экспериментальном порядке запустили сервис «Мой курьер» – там горожане могут закрепить за собой персонального сотрудника одной из двух популярных служб доставки. Как считают власти столицы, это повысит скорость и качество оказываемых услуг.

В основу проекта лёг принцип «Знай своего курьера», рассказали в IT-департаменте мэрии. Согласно исследованиям, если клиенту постоянно доставляет еду или товары один и тот же курьер, то эффективность процесса возрастает – сторонам становится проще договориться о времени.

Чтобы получить своего доставщика, надо иметь полный аккаунт на mos.ru и постоянную непрерывную регистрацию в столице от 10 лет. Пользователь должен подключить к порталу своё приложение доставки, подтвердив согласие на обработку данных, и подождать до 5 рабочих дней – за это время информация будет обработана и для него будет подобран наиболее подходящий курьер. После этого останется только подтвердить закрепление доставщика, после чего все дальнейшие заказы будут обрабатываться именно этим сотрудником (при условии, что он работает в этот день). В личном кабинете и приложении появится кнопка «Звонок курьеру», доступная круглые сутки.

Мнение клиента о закреплённом за ними курьере будет учитываться приоритетно – если доставщик наберёт за 6 месяцев всего 3 жалобы от одного такого заказчика или в общей сложности 7 жалоб от всех закреплённых за ним клиентов, он будет уволен без права дальнейшей работы в московской доставке. Планируется, что москвичам также предоставят право давать своим курьерам дополнительные неоплачиваемые поручения, но из заботы о времени и силах доставщика эта возможность будет жёстко регламентирована. Заказчики, которые хорошо себя зарекомендовали в службе доставки (делают заказы часто, с достаточной суммой в чеке и в рекомендуемых местах), впоследствии смогут закрепить за собой нескольких курьеров.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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