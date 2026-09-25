Самую маленькую мышь в мире можно использовать как пульт ДУ для других гаджетов
Поддержать в Patreon
На платформе Kickstarter появилась мышка TimeXplayer V2, получившая титул самой миниатюрной мыши из доступных на рынке. Новинка от Mivix вдвое меньше аналогов, весит всего 38 граммов и имеет толщину 30,5 мм. При этом у нее есть все, что ждешь от компактной мыши, и даже больше: две кнопки, еще одна для регулировки чувствительности, колесо прокрутки с кнопкой и 4 настраиваемые скорости прокрутки.
Как и большинство современных мышей, V2 подключается к компьютерам и мобильным устройствам через кабель USB-C, идущий в комплекте, беспроводной адаптер на частоте 2,4 ГГц или Bluetooth. Особенно удобно то, что она может служить пультом для просмотра ленты на телефоне или планшете. TimeXplayer V2 можно рассматривать как удобное дополнение к рабочему месту любого цифрового кочевника или удаленного сотрудника.
В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter мышь можно приобрести всего за 49 долларов. На данный момент Mivix уже собрала более десяти тысяч долларов. На странице кампании также подробно описана разработка и тестирование V2. Если все пойдет по плану, заказы начнут отправлять по всему миру в ноябре, а стоимость доставки рассчитают после завершения кампании.
Источник — Kickstarter
Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro