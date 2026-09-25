Самую маленькую мышь в мире можно использовать как пульт ДУ для других гаджетов

На платформе Kickstarter появилась мышка TimeXplayer V2, получившая титул самой миниатюрной мыши из доступных на рынке. Новинка от Mivix вдвое меньше аналогов, весит всего 38 граммов и имеет толщину 30,5 мм. При этом у нее есть все, что ждешь от компактной мыши, и даже больше: две кнопки, еще одна для регулировки чувствительности, колесо прокрутки с кнопкой и 4 настраиваемые скорости прокрутки.

Как и большинство современных мышей, V2 подключается к компьютерам и мобильным устройствам через кабель USB-C, идущий в комплекте, беспроводной адаптер на частоте 2,4 ГГц или Bluetooth. Особенно удобно то, что она может служить пультом для просмотра ленты на телефоне или планшете. TimeXplayer V2 можно рассматривать как удобное дополнение к рабочему месту любого цифрового кочевника или удаленного сотрудника.

В рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter мышь можно приобрести всего за 49 долларов. На данный момент Mivix уже собрала более десяти тысяч долларов. На странице кампании также подробно описана разработка и тестирование V2. Если все пойдет по плану, заказы начнут отправлять по всему миру в ноябре, а стоимость доставки рассчитают после завершения кампании.

Источник — Kickstarter

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