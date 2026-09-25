 

Новый клей для липкой ленты вчетверо прочнее аналогов, но легко отделяется по команде

25.09.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Исследователи из Технического университета Вирджинии устроили соревнование по созданию новых видов клея для использования их в армированной липкой ленте. Во-первых, ставилась задача создать такой клеевой состав, который можно было бы после использования разложить на исходные компоненты и собрать вновь – то есть, полностью переработать. Во-вторых, нужен такой клей, который держит намертво, но легко удаляется без вреда для того, к чему лента была приклеена.

Первую задачу решила команда Джоша Ворча, доцента кафедры химии, которая разработала «мономатриальную» ленту. У нее два слоя с близкой химической природой, но совершенно разными физическими свойствами и функциями. Из липоевой кислоты синтезировали сверхкрупные липкие полимеры, которые после обработки кислотой получили нужные параметры адгезии и когезии. Два слоя работают сообща, но после мягкой химической реакции распадаются на исходные вещества – и клей можно сделать заново.

Команда под руководством профессора химии Джона Мэтсона изготовила полимер вида «ершик» – от центральной молекулярной цепи отходят отростки. Полимер изготовлен из молекул газа и вязкого масла, на выходе получается прозрачная пластичная масса. Если использовать ее в качестве клея, усилие на разрыв будет в 4 раза больше, чему у клея в нынешних армированных липких лентах. В ходе «перетягивания каната» для проверки прочности клея ученые и студенты порвали сам «канат», прежде чем смогли оторвать ленту.

Но в клее Мэтсона в самой молекулярной структуре заложена уязвимость – достаточно смочить вещество слабощелочным раствором и полимер разваливается на части. Правда, после этого он уже не пригоден для переработки, поэтому сейчас обе команды ищут способы объединить свои материалы.Источник &#8212 Virginia Tech


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.09 / Из словаря русского языка уберут слово «разрешить»

25.09 / Еврей в кипе подвергся антисемитской атаке в Германии, его называли «детоубийцей»

25.09 / Нобелевскую премию по математике получит ChatGPT

25.09 / ВСУ — ночью перехвачены 267 воздушных целей. МО РФ — сбиты 592 БПЛА. Атакован завод в Ульяновске

25.09 / Honda готовит запуск электрического велосипеда для адреналиновых поездок по бездорожью

25.09 / Республиканцы округа Монтгомери отозвали поддержку кандидата из-за антисемитских публикаций

25.09 / Нетаниягу вылетел из США в Израиль после выступления в ООН

25.09 / Более 100 человек задержаны в Нью-Йорке на акциях против Нетаниягу

25.09 / «Мы поднялись и сражались как львы». Полный перевод речи Нетаниягу на 81-й Генассамблее ООН

25.09 / Когда индейцы познакомились с лошадьми?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике