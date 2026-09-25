 

Более 100 человек задержаны в Нью-Йорке на акциях против Нетаниягу

25.09.2026, 5:03, Разное
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Более 100 человек были задержаны в четверг, 24 сентября, в Манхэттене во время акций протеста против приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил, что число задержанных превысило 100. Организаторы акции Jewish Voice for Peace (JVP) сообщили о 104 задержанных. Участники одной из акций перекрыли движение на Первой авеню неподалеку от комплекса ООН.

Среди задержанных были актрисы Сьюзан Сарандон и Ханна Айнбиндер, кандидат от Демократической партии в Палату представителей Дариализа Авила Шевалье, а также несколько членов городского совета Нью-Йорка. Актриса Синтия Никсон, Эллиот Пейдж и другие известные деятели также участвовали в акции, однако имеющиеся сообщения не подтверждают, что Никсон была задержана.

Акцию организовала, в частности, антиизраильская еврейская организация Jewish Voice for Peace. Демонстранты требовали прекратить поставки американского оружия Израилю и обвиняли Израиль в «геноциде» в секторе Газы. В JVP заявили, что в акции участвовали сотни евреев, палестинцев, иранцев и ливанцев, а также американские политики и деятели культуры.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, неоднократно выступавший с резкой критикой Нетаниягу, в самих демонстрациях не участвовал. Накануне он подчеркивал, что не призывает жителей города выходить на акции, однако считает их право на мирный протест защищенным Первой поправкой к Конституции США.


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