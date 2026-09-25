Когда индейцы познакомились с лошадьми?

Кто из нас хоть раз в жизни не смотрел с замиранием сердца захватывающий вестерн, в котором индейцы с гиканьем и свистом вихрем гоняются за бледнолицыми на своих лошадях-птицах? Американские индейцы и в самом деле прославились своим искусством наездников, а лошади были не только частью их материального мира, но и важным элементом духовной культуры. Тем не менее долгое время считалось, что до прихода в Новый Свет европейцев коренные жители Америки лошадей не знали. Так ли это на самом деле?

До начала XIX века тот факт, что ни диких, ни одомашненных лошадей в Америке не было, считался неоспоримым. Но несколько находок костных останков древних лошадей заставили усомниться в этом, и ученые пришли к выводу, что лошади здесь все же когда-то обитали и именно из Северной Америки распространились по другим материкам. Однако они полностью исчезли во время плейстоценового вымирания вместе с другими видами мегафауны. А в последнее время в этой истории появились новые интересные факты…

Северная Америка, Берингия и лошади

Сегодня научно подтвержден тот факт, что все животные из рода лошадей являются выходцами из Северной Америки. Проведенные генетические исследования свидетельствуют, что род лошадей отделился от остальных эволюционных направлений 4-4,5 млн. лет назад. А в Евразию древние североамериканские лошади попали позднее – примерно 2,58 млн лет назад. Вопрос в том, как они пересекли Берингов пролив шириной более 85 километров, разделяющий континенты? И ответ на него прост: в тот момент подобной преграды на их пути не было.

Миграция древних лошадей из Северной Америки по времени совпадает с периодом масштабного оледенения в северном полушарии. Температура воздуха на планете понизилась, часть воды превратилась в лед, оказалась изъята из общепланетарного круговорота и находилась в виде морского льда и ледников на суше. Поэтому уровень воды в Мировом океане стал ниже, а мелководные участки превратились в сушу. Одним из таких участков как раз и была Берингия – сухопутный перешеек, соединявший территории Аляски и Чукотки.

Берингия. Изображение: ФГБУ «Национальный парк «Берингия»

Благодаря наличию суши между континентами древние лошади и попали в Евразию, а поскольку Берингия возникала и исчезала несколько раз на протяжении истории Земли, то популяции древних лошадей еще не раз встречались и обменивались генетическим материалом друг с другом. Согласно данным международной группы исследователей, в состав которой входили и российские специалисты, популяции евразийских и североамериканских лошадей разделились 1-0,8 млн лет назад, но после этого еще было два периода генетического обмена. Последние контакты по времени совпадают с поздним плейстоценом и датируются промежутком 200–50 тыс. лет назад. За этот период Берингия существовала дважды, ну а в последний раз сухопутный перешеек между двумя континентами наблюдался 45–11 тыс. лет назад: как раз в этот период в Северную Америку и попали первобытные люди.

Встреча в плейстоцене: лошади и люди

Люди заселяли Северную Америку в несколько этапов, и ученые насчитали как минимум три волны миграции Homo sapiens с территории севера Евразии на восток. Датировка этих процессов – один из самых захватывающих детективов современной антропологии, но наиболее древними следами пребывания людей в Северной Америке на сегодняшний день считаются артефакты из пещеры Чикиуйте, расположенной в Мексике, возраст которых оценивают в 25–30 тыс. лет. И в тот период, когда первые люди начали продвигаться вглубь американских континентов, местная фауна была совершенно другой с точки зрения видового разнообразия: особенно впечатляет большое количество крупных млекопитающих – той самой плейстоценовой мегафауны, в состав которой входили и древние лошади.

Вероятно, лошади вымерли на территории Северной Америки около 9,2–9,7 тыс. лет назад, а по другим оценкам, возможно, просуществовали чуть дольше и исчезли около 6 тыс. лет назад. Но даже если ориентироваться на первый временной промежуток, получается, что лошади и первые люди существовали на одной территории на протяжении 15 тыс. лет. Почему же в итоге лошади вымерли?

Эволюция скелета лошадиных. Изображение: H. Zell (User:Llez), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

В истории исчезновения лошадей, как и в случае с вымиранием мамонтов, доминируют две основные версии.

Быстрое изменение климата. Ледниковый период сменился потеплением, которое сопровождалось повышением влажности воздуха, таянием вечной мерзлоты и трансформацией растительных сообществ. Такие значительные изменения в ландшафтах могли привести к сокращению численности лошадей, а затем и к полному их исчезновению. Охота древних людей. Наряду с древними лошадьми на американских континентах жили шерстистые мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, бизоны, гигантские бобры, носороги, верблюды, разные кошачьи – можно говорить об изобилии крупных видов. Но большинство из них окончательно исчезло спустя несколько тысячелетий после массового расселения людей. Люди охотились на североамериканских лошадей, как и на других крупных животных, о чем говорят находки костей на древних стоянках, в частности, представителей культуры Кловис, существовавшей в Северной Америке 13 050–12 750 лет назад. Получается, что древние охотники, являющиеся прародителями всех индейцев, если не истребили аборигенных североамериканских лошадей, то точно способствовали их вымиранию.

Исчезновение лошадей в Северной Америке вписывается в общепланетарную картину и по времени совпадает с глобальным плейстоценовым вымиранием мегафауны. Изменения климата и резкое увеличение численности первобытных Homo sapiens повлияли на фауну всей планеты. Исчезли не только крупные и медлительные виды, такие как мамонты, мастодонты, североамериканские верблюды и мегатерии, но и быстро бегающие млекопитающие, в том числе и родичи лошадей. Например, в Евразии в конце плейстоцена вымерли Ленская лошадь и лошадь Оводова, а в Африке исчез вид зебр Equus oldowayensis.

Лошадь Оводова (лат. Equus ovodovi). Изображение: Dynamoterror1011, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Однако в то же время среди видов из рода лошадей были и те, кто преодолел этот период и справился с негативным сочетанием факторов: зебры, ослы, куланы и дикие лошади Евразии Equus feru – все они выжили. И если мы посмотрим на карту реконструкции природных зон во время последнего ледникового максимума 25–15 тыс. лет назад, то увидим, что в Северной Америке были достаточно большие по площади территории, пригодные для выживания лошадей, – степные сообщества и редколесья, напоминающие регион Великих равнин, где можно было найти пропитание и избежать встреч с охотниками. Например, бизонам – тоже крупным травоядным, удалось выжить в Северной Америке в таких же условиях среды. Возможно, и в Северной Америке лошадям удалось пережить трудные времена?

А могли ли древние американские лошади выжить?

Индейцев Великих равнин невозможно представить без лошадей: команчи, апачи, чероки, лакота, пуэбло – эти и многие другие племена держали этих животных для верховой езды. Их использовали во время охоты на бизонов, а также для ведения военных действий, а их количество в индейских табунах в эпоху освоения Дикого Запада было сопоставимо с числом лошадей у европейских переселенцев.

Резервация индейцев племени лакота, 1891. Изображение: Library of Congress

Однако, согласно общепринятой версии, все эти лошади были лишь потомками тех, что попали в Северную Америку вместе с европейскими колонизаторами. И это произошло даже не в 1492 году, когда Колумб открыл Америку, а почти на тридцать лет позже – в 1519 году. В этот период испанцы во главе с Эрнаном Кортесом начали захватывать территорию Мексики и завозить из Европы в больших количествах лошадей, ускоривших продвижение вглубь континента. Есть сведения, что лошади попали к индейцам некоторое время спустя, еще в XVI веке. Но самостоятельное разведение и развитие коневодства среди индейцев принято отсчитывать с момента восстания пуэбло в 1680 году: коренные американцы прогнали испанцев из региона Нуэво-Мехико и захватили большое количество животных, ставших основой будущих табунов. Но в любом случае, по официальной версии индейцы не были знакомы с лошадьми до прихода колонизаторов.

Но возможно, древние аборигенные лошади Америки выжили и впоследствии были одомашнены людьми, так же как это произошло и в Евразии? Доктор Иветт Бегущая Лошадь Коллин (Yvette Running Horse Collin) из Университета Аляски в Фэрбенксе в своей научной диссертации «Отношения между коренными народами Северной и Южной Америки и лошадью: разрушение евроцентричного мифа» приводит доказательства в пользу того, что лошади были в культуре индейцев задолго до прихода колонизаторов. Сама Иветт Коллин родом из племени лакота и много времени провела среди коренных американцев из разных общин и племен, изучая их культуру и обычаи, связанные с лошадьми. Помимо этого, она проанализировала древние петроглифы, ископаемые находки и исторические документы, не вписывающиеся в традиционную версию. И вот какие доказательства доктор Коллин приводит в своих публикациях.

Доктор Иветт Бегущая Лошадь Коллин. Изображение: Sacred Way Sanctuary

Ископаемые останки. В распоряжении ученых есть несколько костных останков лошадей, которые были найдены в древних захоронениях доколумбовых культур в разных регионах Северной Америки или при раскопках исторических слоев в пещерах. Например, образцы Equus из пещеры в штате Колорадо датируются 1260-1400 годами нашей эры, а находки из пещеры в штате Вайоминг указывают на возраст около 3000 лет.

Свидетельства первых европейских путешественников по Северной и Южной Америке. Среди них есть те, которые указывают на присутствие лошадей, и не просто единичных особей, а больших табунов, в тех местах, куда еще не добрались колонизаторы со своими животными. При этом в описаниях лошадей фигурируют признаки, отличающие их от европейских сородичей: выгнутая форма спины и низкий рост. Например, есть сведения 1521 года, когда путешественники наблюдали стада лошадей на территории современных штатов Джорджия и Каролина. Даже если предположить, что лошади были украдены индейцами у испанцев для разведения, за 2 года получить такое число животных от нескольких особей невозможно. Также есть карта венецианского исследователя Себастьяна Кэбота, который путешествовал по Южной Америке до 1530-х годов и дошел до реки Ла-Плата. На карте изображены животные, которые обитали в том регионе, и рядом с пумой и попугаем есть фигура, напоминающая лошадь.

Карта Себастьяна Кэбота. Изображение: Wikimedia Commons

Наскальные рисунки, изображающие лошадей и людей. Например, рисунок всадника в Альто-де-Питис, который был обнаружен в перуанских Андах среди других петроглифов, считающихся примерами доколумбового наскального искусства.

Особенности лошадей, которые сегодня живут в индейских заповедниках. Некоторые лошади, например, в заповеднике Sacred Way в штате Алабама имеют на теле отметины, считающиеся примитивными признаками древних диких видов из рода Equus. Например, в качестве таковых выступают отметины на ногах, напоминающие полосы зебр, а таже спинная полоса более темного цвета. Такие же черты встречаются, например, у лошадей Пржевальского. Наличие таких архаичных признаков в окрасе у индейских скакунов из заповедников может указывать на то, что в их жилах течет кровь древних животных из рода лошадей: возможно, они являются потомками исконных североамериканских животных, которые смешались с лошадьми европейских линий.

Изображение: Freepik

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Критики доктора Иветт Коллин указывают на то, что ее работа лишена объективности, а многие доказательства сомнительны из-за неточности датировок, которые оспариваются другими специалистами. Но в любом случае, версия эта очень интересная и заслуживает внимания, потому что во всей истории с исчезновением древних американских лошадей еще много белых пятен: например, не до конца ясно, какие именно виды там обитали на момент прихода первобытных Homo sapiens и по какой причине они все же вымерли. Возможно, новые находки и научные исследования в этом направлении добавят новых фактов, ведь история – одна из самых динамичных наук, а даты и события приходится иногда интерпретировать по-новому.

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