 

Израильтянин, задержанный на выезде из Украины, отправится военврачом под Харьков

24.09.2026, 18:34, Разное
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49-летний брацлавский хасид из Бейтар-Илита Йонатан Карлинский, который был задержан на границе Украины и Румынии после паломничества в Умань, находится в лагере в Одесской области. Об этом пишет сайт JDN со ссылкой на Федерацию еврейских общин Украины.

Карлинский, врач по профессии, будет служить по специальности – в ближайшем будущем будет направлен в тыловую медицинскую часть, расположенную в Харьковской области. Информация о том, что он не подлежит мобилизации как многодетный отец, не подтвердилась – у него всего одна дочка.

Главный раввин Одессы Авраам Вольф и местное представительство ХАБАДа обеспечивают его кошерной пищей и молитвенными принадлежностями. Он отправил семье видео, в котором сообщает, что к нему хорошо относятся.

«В связи с огромной нехваткой в украинской армии медиков наши усилия добиться его освобождения не увенчались успехом. Армия в нем нуждается. Тем более, что прошлом он уже служил в украинской армии, он военнообязанный», – сообщили изданию в ХАБАДе.

Карлинский, которого есть как украинское, так и израильское гражданство, заговорил с пограничниками по-украински. Те отозвали его в сторону и устроили более обстоятельную проверку, после которой мужчина был задержан.

Отметим, что с точки зрения Украины, граждане страны в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и подлежат призыву, а наличие второго гражданства от этого не освобождает. Власти проводят жесткие мобилизационные мероприятия, вызывающие значительное недовольство.


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