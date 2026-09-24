Басманный суд оштрафовал правообладателей «Бурлаков на Волге» за неправильный триколор

В день Государственного флага России Басманный суд Москвы оштрафовал Русский музей, как правообладателе картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге» за нарушение порядка использования государственной символики. Поводом стал российский триколор на мачте баржи, изображённый на картине вверх ногами.

По мнению суда, расположение цветов флага – красный, синий, белый – не соответствует установленному порядку.

«То, что картина написана в XIX веке, не освобождает её от соблюдения действующего законодательства», – пояснил представитель суда.

В свою очередь, правообладатели картины заявили, что не могут установить, кто именно перевернул флаг, поскольку автор произведения скончался в 1930 году. В суде сочли этот довод несостоятельным.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к ответственности других произведений искусства, в которых российский государственный флаг изображён с нарушением современных требований.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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