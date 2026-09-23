Трамп пригласил Путина на декабрьский саммит G20, который пройдет в его гольф-клубе

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил журналистам, что США пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре в Майами. Об этом пишет AFP.

По словам Рубио, Вашингтон рассчитывает, что Путин примет приглашение. Госсекретарь отметил, что саммит даст российскому президенту возможность встретиться не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. «Чтобы решать проблемы, приходится встречаться с людьми, с которыми вы не согласны», – заявил Рубио.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным на полях саммита G20, если оба лидера получат приглашения.

Саммит G20 пройдет 14-15 декабря в Майами, в комплексе Trump National Doral, принадлежащем Трампу. США в 2026 году председательствуют в «Группе двадцати».

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