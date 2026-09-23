Складной нож Modulus позволяет менять клинки и конфигурацию рукояти

Компания Hightron представила модульный складной нож Modulus, конфигурацию которого можно менять без инструментов. Пользователь выбирает один из трех клинков и дополняет его секциями рукояти в зависимости от предстоящих задач.

Основной клинок длиной 72,6 мм рассчитан на повседневное использование: им можно резать веревки и другие плотные материалы. Сменный хозяйственный модуль из стали SK-5 оснащен стандартным заменяемым лезвием и подходит для вскрытия упаковок, резки ткани, картона и бумаги. Третий вариант — компактный мини-клинок для точных и легких работ.

К каждому модулю можно присоединить среднюю секцию, внутрь которой складывается клинок, а также хвостовую часть с карманной клипсой. Дополнительно предусмотрено кольцо-упор для пальца.

Секции изготовлены из титанового сплава TC4 и соединяются замками из высокопрочной нержавеющей стали, обработанными на станках с ЧПУ. Конструкция должна исключать люфт. Основной и мини-клинок выполнены из стали M390, известной высокой твердостью и способностью долго сохранять заточку

Hightron собирает средства на выпуск Modulus через Kickstarter. Базовый набор с основным клинком, средней и хвостовой секциями и кольцом стоит от $262 при заявленной будущей розничной цене $435. Комплекты с хозяйственным или мини-клинком предлагаются за $342 и $372 соответственно.

Поставки по всему миру намечены на декабрь, стоимость доставки рассчитают после завершения кампании. Как и любой краудфандинговый проект, Modulus связан с рисками, хотя Hightron уже выпускает ножи и тактические ручки для повседневного ношения.Источник — Kickstarter

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