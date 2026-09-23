Кофе и сон: почему после выпитой вечером чашки твой мозг не восстанавливается, даже если крепко спишь?

Годами люди спорят, мешает ли вечерний кофе сну. Однако исследователи все чаще обнаруживают, что простой вопрос о том, задерживает ли кофеин засыпание, упускает более важную проблему. Речь идет о том, что кофеин делает с мозгом после начала сна. Человек может спать восемь часов и не помнить пробуждений, но качество восстановления при этом будет ниже.

Почему продолжительности сна недостаточно

Для изучения эффектов кофеина ученые используют электроэнцефалографию. Этот метод фиксирует электрическую активность мозга. Измерения ЭЭГ показывают гораздо больше, чем просто время сна или частоту пробуждений. Они дают подсказки о биологическом качестве и глубине сна.

Классическая оценка сна измеряет его продолжительность и стадии. Количественный анализ ЭЭГ выявляет более тонкие изменения. Среди них снижение активности медленных волн. Это важный показатель глубины сна и его восстановительного характера.

Медленные волны — ключевая особенность глубокого сна. Эта стадия связана с физическим восстановлением, пополнением энергетических запасов и поддержанием здоровой работы мозга.

Как кофеин меняет качество сна

Кофеин не всегда явно влияет на сон. Человек может заснуть в обычное время и спать всю ночь. Однако качество этого сна может измениться.

Кофеин способен сокращать сон или затруднять засыпание. Но даже когда продолжительность сна кажется нормальной, он может снизить активность медленных волн. Это смещает картину ЭЭГ в сторону более бодрствующего мозга.

На практике человек может провести восемь часов в постели, не получив того уровня неврологического восстановления, которого ожидает. Поскольку нарушение не вызывает явных пробуждений, оно легко остается незамеченным.

Субъективное ощущение хорошего сна не всегда соответствует тому, что фиксируют нейрофизиологические записи. Человек может легко заснуть и не помнить пробуждений. При этом мозг может проявлять меньше признаков глубокого сна.

Почему кофеин действует на людей по-разному

Еще одно важное открытие касается индивидуальных различий. Реакции на кофеин сильно различаются у разных людей.

На это влияют генетика, метаболизм, возраст, стресс и хроническая усталость. Для некоторых людей даже кофе, выпитый рано утром, может повлиять на сон ночью.

Дело не только в напитке перед сном. Для многих важно общее количество кофеина, потребляемого в течение дня. Также имеет значение, успевает ли организм переработать кофеин до наступления темноты.

Эта особенность особенно актуальна для тех, кто использует кофеин для концентрации или выносливости. Среди них спортсмены, люди с умственно напряженной работой и все, кто регулярно пьет кофе для бодрости.

Порочный круг усталости

Кофеин временно повышает бодрость и снижает ощущение усталости. Однако эксперты предупреждают: этот прирост иногда происходит за счет способности организма полностью восстанавливаться во время сна.

В этом смысле кофеин можно сравнить с заимствованием энергии у организма. Если ночное восстановление становится менее эффективным, на следующий день человек может почувствовать усталость. Тогда он снова обращается к кофеину.

Если кофеин помогает функционировать днем, одновременно ухудшая качество ночного восстановления, возникает порочный круг. Он включает большую усталость, повышенную потребность в стимуляции и дальнейшее ухудшение сна.

Именно поэтому исследователи сна все меньше внимания уделяют только продолжительности сна. Внимание смещается на то, что мозг на самом деле делает ночью. Важно, является ли этот сон биологически восстанавливающим.

Что важно понимать о кофеине

Кофеин не является ни хорошим, ни плохим. Это биологически активное вещество. Его эффекты зависят от дозы, времени суток, возраста, образа жизни, качества сна, стрессовой нагрузки и индивидуальной чувствительности.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients.

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