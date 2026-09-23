934 серебряных денария: в Германии обнаружили клад времен Адриана

Недалеко от Весселинга на реке Рейн, к югу от Кельна, обнаружили крупнейший в Германии клад серебряных монет времен правления императора Адриана. Всего найдено 934 денария общим весом 3,1 килограмма. Самая поздняя монета датируется 124/125 годом нашей эры. Это указывает на вероятную дату захоронения клада.

Как нашли клад

Первые серебряные денарии обнаружил металлоискатель Оливер Ридль. После извлечения 15 монет он понял, что под землей находится нечто гораздо большее. Его металлоискатель начал подавать сигналы снова и снова.

Ридль прекратил поиски и уведомил Управление по охране археологического наследия Рейнландской региональной ассоциации. Археологи из Нидеггенского отделения немедленно прибыли на место находки.

Команда обнаружила более 900 дополнительных денариев. В общей сложности собрано 934 монеты.

Что это за деньги

В пересчете на покупательную способность клад более чем в три раза превышает годовую зарплату римского легионера. Однако половина жалованья легионера вычиталась на питание и снаряжение. Поэтому ему пришлось бы копить каждый денарий в течение шести лет, чтобы собрать такую сумму.

Когда и как был спрятан клад

Самая поздняя монета в кладе была отчеканена в 124/125 году нашей эры. Это указывает на вероятную дату захоронения во время правления императора Адриана, правившего с 117 по 138 год.

Однако почти все монеты относятся к периоду до его правления. Они были отчеканены во время династии Флавиев, правившей с 69 по 96 год. Поэтому археологи полагают, что большая часть клада была собрана около 100 года нашей эры. Затем она была захоронена через два-три десятилетия вместе с единственной современной монетой.

Самая старая монета в кладе была отчеканена Римской республикой в 148 году до нашей эры. На момент захоронения ей было почти 300 лет. Даже самые старые и сильно изношенные монеты оставались действительными, когда их унесли под землю. На одной из них имеется клеймо, подтверждающее, что она сохранила стоимость серебряного денария несмотря на многолетнее нахождение в обращении.

Как изучали находку

В ходе раскопок быстро обнаружилось большое количество монет. Для более детального изучения находку извлекли в виде блока. Его доставили в реставрационную мастерскую Государственного музея в Бонне.

Там блок земли с монетами сначала подвергли рентгеновскому исследованию. Это позволило получить ценные данные до того, как монеты были извлечены. Также были найдены фрагменты керамического горшка и остатки соломы.

Вероятно, монеты изначально были закопаны в горшок, выложенный соломой. Однако годы сельскохозяйственной деятельности разрушили контейнер. Монеты оказались разбросаны по земле. Но исследователям удалось найти и извлечь все монеты.

Почему это важно

Клад из Весселинга является крупнейшим в Германии среди монет времен правления императора Адриана. Он дает представление о денежном обращении и накоплениях в римской провинции на Рейне.

Находка также показывает, что даже старые и изношенные монеты продолжали использоваться. Это важно для понимания экономики того времени.

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