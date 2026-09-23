Юрия Дудя внесли в российский список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста и блогера Юрия Дудя в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Информация появилась в реестре ведомства после его обновления 23 сентября. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В апреле 2022 года минюст РФ внес Дудя в реестр иноагентов, в ноябре 2025 года мировой судья Басманного района Москвы заочно приговорил журналиста к 1 году 10 месяцам колонии за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах.

В апреле 2026 года следственный комитет РФ поручил проверить действия Дудя после публикации интервью с Денисом Капустиным, главой «Русского добровольческого корпуса», который в РФ признан террористической организацией. СК тогда заявлял, что в интервью могут содержаться признаки «популяризации насильственных действий».

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