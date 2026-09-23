Пезешкиан с трибуны ООН заявил, что Иран не откажется от ядерной программы

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что Тегеран выступает за дипломатическое урегулирование конфликта, но не намерен уступать военному давлению.

«Расширение войны не приведет к достижению цели. Мы верим в дипломатию и не капитулируем перед силой», – заявил он. Иранский президент заявил, что его страна не начинала войну и готова защищаться в случае новых атак.

Пезешкиан обвинил Запад в двойных стандартах в отношении Ирана и Израиля. «Ядерное оружие находится у Израиля, а инспекторы – в Иране. Израиль убивает, а санкции вводятся против Ирана», – заявил он.

По словам президента Ирана, угрозы со стороны Дональда Трампа лишь способствуют консолидации иранского общества.

С трибуны ООН Пезешкиан утверждал, что Иран сам является жертвой терроризма, и обвинил США в ударах, в результате которых погибли иранские военные, ученые и мирные жители.

Отдельно Пезешкиан затронул ядерную программу. «Нам нужна ядерная энергия, а не ядерная бомба», – заявил он, настаивая, что развитие атомных технологий необходимо Ирану в мирных целях.

Почти одновременно с выступлением Пезешкиана госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе и что у президента Трампа остаются различные варианты действий в отношении Ирана, в том числе военные. США ранее заявляли, что продолжат наносить удары по объектам, которые считают непосредственной угрозой американским силам и судоходству в проливе.

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