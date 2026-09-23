Впервые за десять лет — в ООН состоялась встреча министров иностранных дел Польши и Беларуси

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН встречу с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, пишет DW со ссылкой на польский канал TVP Info.

Это первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран с 2016 года. Польский политик заявил, что речь идет о прорыве, однако подчеркнул, что факт переговоров не означает признания режима Александра Лукашенко. По его словам, ООН – нейтральная территория, где возможны встречи с представителями стран, с которыми не может быть отношений в других случаях.

По словам Сикорского, обсуждались двусторонние отношения, ситуация на границе и безопасность. Он отметил улучшение ситуации в пограничной зоне, а также то, что власти Беларуси освобождают политзаключенных. «Теперь у нас больше оснований стабилизировать отношения», – сообщил он.

«Если сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда идет навстречу примирению», – заявил министр. В ответ на вопрос, идет ли речь нормализации, Сикорский сравнил происходящее с подснежником, который может расцвести, если погода будет благоприятной.

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