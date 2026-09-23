Первый за сто лет. Ученые нашли морского паука с красными глазами и волосатыми ногами

Исследователи из Университета Британской Колумбии впервые за почти сто лет описали два новых вида морских пауков в Салишском море. Один из них получил название за длинные изогнутые шипы на ногах, второй — в честь древнего коренного поселения. Работа ученых помогает заполнить пробел в изучении плохо известной группы животных.

Что такое морские пауки и почему они важны

Морские пауки — это членистоногие, которые появились около 500 миллионов лет назад. Они родственники скорпионов, пауков и мечехвостов. При этом морские пауки никогда не покидали океан.

Внешне они напоминают паукообразных, но у них может быть до двенадцати ног. Вместо рта у них сосущий хоботок. Размеры варьируются от менее сантиметра до более 70 сантиметров у антарктических видов.

Морские пауки дышат через кожу. Самцы вынашивают потомство. У самок яичники разбросаны по конечностям. Яйца выходят через специальную пору. Во время спаривания самец использует конечности у основания головы, чтобы подхватить яйца, покрыть их клеем и прикрепить к себе в виде кластеров.

Зачем понадобилось это исследование

Ведущий автор работы Кормак Толер-Скотт проводил исследование в рамках магистерской программы по зоологии. Его интересовало, как морские пауки страдают от изменения климата и воздействия человека. Морские беспозвоночные в Салишском море находятся в особенно уязвимом положении. При этом ученый не смог найти почти никакой информации о том, какие виды там обитают.

Эта проблема касается многих морских членистоногих. Чтобы понять, как они реагируют на климатические изменения, и чтобы лучше защитить эти ключевые элементы экосистемы, нужно уметь их идентифицировать.

Как проходили сборы

Новые виды были собраны с сентября 2023 по август 2024 года. Исследователи совершали погружения на глубину до 18 метров в различных морских местах обитания. Среди них остров Квадра, Ванкувер, Бэмфилд и Виктория.

Первый вид: Callipallene pilosuspedes

Первый новый вид получил название Callipallene pilosuspedes. Оно связано с длинными изогнутыми шипами, которые покрывают нижние ноги. Название представляет собой игру слов с латинским выражением, означающим «волосатые ноги».

У этого вида красные глаза. У него короткий хобот с когтями, чтобы захватить еду перед укусом. Рот треугольной формы с тремя губами, покрытыми сенсорными щупальцами. Под микроскопом исследователи наблюдали, как животное обматывает придатки вокруг ног и использует прикрепленные колючки, похожие на гребни, для очистки.

Однако исследователи нашли только один экземпляр этого вида.

Второй вид: Tanystylum kiixin

Второй новый вид получил название Tanystylum kiixin. Оно дано в честь древнего коренного поселения рядом с местом первой находки. Произносится как «ки-хин». Слово происходит от звука волн, разбивающихся у основания территории деревни.

Конечности этого вида, несущие яйца, гораздо меньше и менее ловкие. Из-за этого животное не может эффективно ухаживать за собой. Среди собранной грязи и мусора на существе исследователи часто находили крошечных паразитов. Это создает то, что описывается как экосистема внутри экосистемы внутри экосистемы.

Что это открытие дает науке

Это исследование представляет собой первое комплексное изучение морских пауков в Салишском море. Оно использует как детальную визуализацию, так и анализ ДНК.

В ходе работы команда собрала генетические данные для нескольких видов, которые ранее не были секвенированы. Исследователи также создали руководство по идентификации морских пауков, обитающих в этом регионе.

Два новых вида зарегистрированы в глобальной базе данных. Однако, по словам автора работы, еще больше видов ждет своего открытия. У исследователя был всего один полевой сезон, но уже сейчас ясно, что разнообразие морских пауков в регионе задокументировано далеко не полностью.

Открытие ученых опубликовано в журнале Organisms Diversity and Evolution.

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