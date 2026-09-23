Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1673-й день войны

Минобороны РФ 23 сентября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения российскими войсками установлен контроль над населенными пунктами Красный Яр и Потихоново Харьковской области. Продолжаются бои за овладение населенным пунктом Бузово Харьковской области. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Варваровка и Грачевка Харьковской области. Пресечена попытка прорыва противником кольца окружения из населенного пункта Черное Харьковской области. Потери блокированных формирований ВСУ за сутки составили свыше 35 военнослужащих. Ведутся активные боевые действия по расширению внешней зоны контроля в районах населенных пунктов Петропавловка, Лозовая и Приколотное Харьковской области. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Подсреднее, Мартыновка, Бережное, Революционное и Дорошенково Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Перше Травня, Ястребиное, Уланово, Угроеды, Дорошовка, Бояро-Лежачи, Радьковка Сумской области и города Сумы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 210 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 13 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Рубцы, Маяки, Волчий Яр, Лозовое Донецкой Народной Республики, Моначиновка, Андреевка, Грушевка и Изюм Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, а также 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Новоселовка, Краматорск, Семеновка, Славянск и Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 225 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину «Казак», 20 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад, полка беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Веровка, Марьевка, Новоандреевка, Старорайское, Петровское, Новофедоровка Донецкой Народной Республики, Межевая и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии, наступая по сходящимся направлениям, расширили внешнее кольцо окружения в северо-западной части города. Штурмовые отряды группировки морской пехоты и 76-й десантно-штурмовой дивизии продолжили уничтожение формирований ВСУ, блокированных в западной и восточной частях Доброполья. Отражены три попытки прорыва подразделений 4-й, 15-й бригад нацгвардии и 425-го штурмового полка ВСУ из кольца окружения в направлении населенного пункта Святогоровка Донецкой Народной Республики.

В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, зачищено 158 зданий. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Великомихайловка, Гавриловка, Шевченко Днепропетровской области, Николай-Поле, Общее, Кирово, Заливное, Тарасовка и Новокасьяновка Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 1 танк, 1 боевую бронированную машину и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Камышеваха, Кушугум и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих и 20 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, складам горючего, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 868 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 244127 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31010 танков и других боевых бронированных машин, 1780 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36547 орудий полевой артиллерии и минометов, 72638 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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