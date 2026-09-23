Арктическое наследие под угрозой: археологи РАН нашли уникальные захоронения на Шпицбергене

Экспедиция Института археологии РАН завершила работы на архипелаге Шпицберген. Впервые исследователи добрались до северной оконечности острова Земля Принца Карла и обнаружили там 45 захоронений с каменными обкладками. Такая традиция не характерна для поморских погребений, и ее культурная принадлежность пока не установлена. Одновременно ученые подтвердили, что поморское становище Эбельтофтхамна разрушается из-за береговой эрозии и таяния многолетней мерзлоты и может полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия.

Работа без раскопок: что позволяет закон

Исследования на Шпицбергене ведутся без раскопок и изъятия находок. Это связано с норвежским законодательством, которое ограничивает вмешательство в объекты культурного наследия на территории архипелага. Поэтому археологи занимались поиском ранее не зафиксированных памятников и оценкой состояния уже известных объектов.

По словам заместителя директора Института археологии РАН Марины Вдовиченко, работа на Шпицбергене никогда не была простой. Суровый климат и ограничения со стороны иностранного законодательства делают ее еще сложнее. Но именно эти трудности заставляют науку искать новые методы.

Эбельтофтхамна: полный срез жизни поморов

Одним из главных мест исследований стала Эбельтофтхамна — поморское становище в одноименной бухте на северном берегу Кросс-фьорда. Памятник включает три жилищных комплекса и некрополь.

Во время полевого сезона археологи уточнили описание первого, западного комплекса. Его назначение определено как хозяйственное. На территории найдено большое количество артефактов: нательный крест листовидной формы, белоглиняные голландские курительные трубки, фрагменты керамики XVII–XVIII веков, кожаная обувь с потайным швом, железные предметы. Чтобы изучить находки, не забирая их с места, ученые прямо на точке создали их трехмерные модели.

Анализ предметов позволяет отнести время образования становища к концу XVII века. Именно к этому периоду относятся самые ранние фрагменты керамических сосудов. Ученые предполагают, что тогда же возник и ближайший некрополь.

Погребальный комплекс и реконструкция облика

Погребальный комплекс расположен к югу от поселения, на гребне морской террасы. Здесь находятся остатки крестов и два ряда могил. В одной из них оказался частично раскрыт череп. Это позволило выполнить подробную оцифровку, построить трехмерную модель лицевой части и произвести реконструкцию внешнего облика погребенного. Работу выполнила антрополог Анна Рассказова из Московской лаборатории имени Герасимова.

Реконструкция внешнего облика погребенного на поморском некрополе Эбельтофтхмна выполненна по цифровой модели лицевой части черепа. Источник: ИА РАН

Захоронения на Земле Принца Карла

Отдельной удачей сезона стало то, что Шпицбергенскому отряду удалось добраться до труднодоступной точки — северной оконечности острова Земля Принца Карла. Здесь, в районе мыса Фуглехукен, на возвышенном участке рельефа найдено 45 захоронений с каменными обкладками. Это нехарактерная для поморских погребений традиция. Поморы обычно устанавливали на местах упокоения деревянные кресты.

Однако в южной части некрополя на земле обнаружены остатки деревянного креста. Это как раз тот элемент, который указывает на поморское присутствие. Историко-культурную принадлежность памятника еще предстоит установить. Кроме того, команда зафиксировала новые находки фрагментов судовой древесины — как на острове Земля Принца Карла, так и на западном побережье Шпицбергена. Среди них фрагменты четырех килей и шпангоутов с деревянными нагелями, а также бортовая обшивка из двух досок, шитых веревкой.

Памятник исчезает на глазах

Еще в 2025 году ученые отметили, что под воздействием береговой эрозии и таяния многолетней мерзлоты памятник разрушается. Экспедиция этого года показала, что процесс ускорился. По предварительным оценкам, при сохраняющихся темпах активизации природных процессов, связанных с потеплением, памятник может полностью разрушиться в течение ближайших десятилетий.

Это не единичный случай. Сотни захоронений китобоев XVII–XVIII веков на Шпицбергене также разрушаются из-за таяния мерзлоты. Исследователи из Норвежского института культурного наследия отмечают, что эти богатые органикой могилы относятся к наиболее уязвимым типам культурного наследия архипелага. Гробы проседают, вода и кислород проникают в кости и ткани.

Чтобы обсудить меры по сохранению, археологи готовят подробный отчет о состоянии памятника губернатору Шпицбергена. Это требует незамедлительных действий по изучению и сохранению объекта.

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