 

Макрон возмутил Израиль заявлением в ООН, что ХАМАС «никогда не действовал» в Иудее и Самарии

22.09.2026, 22:18, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Генеральной ассамблее ООН, вновь призвал к созданию палестинского государства и подверг критике действия Израиля в Иудее и Самарии.

«Посмотрите, что происходит на Западном берегу. День за днем мы становимся свидетелями нарушений. Во имя чего? ХАМАС никогда не действовал на Западном берегу», – заявил Макрон. По его словам, необходимо признать «законное право палестинского народа на существование», поскольку это является необходимым условием безопасности Израиля сегодня и в будущем.

Утверждение французского президента о ХАМАСе вызвало резкую критику в Израиле. Оно также противоречит документированным данным о деятельности группировки в Иудее и Самарии. В ежегодных докладах Госдепартамента США о терроризме прямо говорится, что ХАМАС действовал на Западном берегу и что как израильские, так и палестинские силы безопасности проводили операции против его членов. Такие данные содержатся, в частности, в отчетах за 2019, 2020, 2022 и 2023 годы.

Израильский 12-й телеканал также напоминает, что в начале сентября израильские силовики сообщили о раскрытии в деревне Акаба на севере Иорданской долины ячейки из десяти активистов ХАМАСа, которых подозревают в подготовке терактов.


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