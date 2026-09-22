Премьер-министр Литвы — «В случае нападения мы дадим отпор России»

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус заявил в интервью BBC, что его страна готова дать отпор России, если та совершит нападение. Политик признал, что на случай российского вторжения в Литве разработаны планы эвакуации населения.

«Если нас атакуют, мы не сдадимся. Мы будем сражаться», – заявил он, добавив, что Литва находится под постоянной российской угрозой. Одним из проявлений этой угрозы премьер-министр назвал проникновение в воздушное пространство российских БПЛА.

«Мы рассматриваем множество сценариев, не все из которых обсуждаются публично», – заявил он. В частности, речь идет о централизованной эвакуации пожилого населения и обеспечении, чтобы на выездах из городов не возникало пробок.

В странах NATO нарастают опасения, что в условиях стратегического тупика в Украине президент РФ Владимир Путин нанесет удар по восточной границе альянса. В первую очередь, речь идет о балтийских странах. Самое уязвимым местом называют Сувалкский коридор между Литвой и Польшей.

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